КХЛ сделала заявление о сенсации «Барыса»

«Барыс» отметил День независимости Казахстана победой
— «Барыс» отметил День независимости Казахстана победой над «Автомобилистом» в гостях, успех астанчанам принесли дубль Семёна Симонова, две передачи Самата Данияра и 33 сэйва Андрея Шутова.
По первым сменам возникало ощущение, что команды не вошли в игровой ритм после паузы в чемпионате. «Барыс» рано получил большинство, однако брак в передачах помешал создавать моменты: на последней секунде меньшинства Владимир Галкин отразил бросок с хорошей позиции от Самата Данияра. «Автомобилист» закрепился в чужой зоне лишь к середине периода, но чуть ли не самый интересный момент Буше создал после индивидуального прохода в контратаке.
«Автомобилист» тоже получил большинство, но чуть не проспал контратаку, но Алихан Омирбеков не попал в створ. Обе команды продолжали ошибаться, однако плохое принятие решений влияло и на реализацию моментов, которая сильно хромала — даже если шансы появлялись после контратак. В результате реально опасных ситуаций за двадцать минут так и не возникло.
Течение матча, больше похожее на предсезонку
Второй период начинался в том же бессобытийном духе, что и первый. «Автомобилист» имел хорошую бросковую статистику, но большинство попыток шли с дальних расстояний. В большинстве хозяева имели неплохие моменты, однако не попадали в створ с пятака. А вот уже после окончания двухминутки гости забили: Данияр перехватил дальний пас Щучинова, ближняя скамейка позволила «Барысу» убегать сразу «4 в 1», и Семён Симонов завершил контратаку.
Гол, правда, «Автомобилист» не разбудил. Странное течение матча, больше похожее на предсезонку, продолжилось. Нельзя сказать, что хозяева не атаковали, однако несогласованность в атаке мешала им завершать моменты и добивать шайбу после отскоков. На этом фоне внезапно сверкнула контратака «Барыса», которую разогнал защитник Райан Уолш, но даже броском в створ она не закончилась. Зато астанинский клуб почувствовал вкус игры и забил второй гол почти из ниоткуда: пассивная игра хозяев в позиционной обороне завершилась тем, что Мэйсон Морелли после длинного виража отличным пасом нашёл Майкла Веккьоне в шикарной позиции.
Гости не сбавляли темп и добились разгрома
На третий период хозяева вышли уже с другим комплектом звеньев, однако радикально переломить игру это никак не помогало. «Барыс» не откатывался и упустил пару выгодных возможностей в большинстве: особенно активничал Веккьоне. В первой половине периода у хозяев был только один момент: Шутов спас после контрвыпада Данила Романцева. В целом гости не сбавляли темп и целились на третий гол.
На очередное большинство хозяев Заварухин выпустил игроков нижних звеньев в компании с Буше и это сработало: подключившийся к атаке Максим Осипов отправил шайбу под перекладину. Энтузиазм уральцев был коротким: через 50 секунд наброс Симонова от синей линии даже без подправлений превратился в гол, Галкин не справился с прямым броском. Впрочем, вскоре голкипер «Автомобилиста» спас команду, когда Омирбеков контратаковал в меньшинстве. В промежутке между этим Горбунов попал в перекладину.
Запал хозяев быстро кончился, уже за 3:30 до сирены команде пришлось снимать вратаря. Попытка не удалась: Макс Уиллман забил в пустые ворота и поставил точку. «Барыс» впервые за шесть матчей победил в основное время, — пишет пресс-служба КХЛ.
После 36 проведённых встреч команда Михаила Кравца имеет в активе 32 очка и располагается на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
«Автомобилист» по итогам этого матча потерял одну строчку и опустился на пятое место, набрав 39 очков.