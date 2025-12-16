КХЛ сделала заявление о сенсации «Барыса»

Гол, правда, «Автомобилист» не разбудил. Странное течение матча, больше похожее на предсезонку, продолжилось. Нельзя сказать, что хозяева не атаковали, однако несогласованность в атаке мешала им завершать моменты и добивать шайбу после отскоков. На этом фоне внезапно сверкнула контратака «Барыса», которую разогнал защитник Райан Уолш, но даже броском в створ она не закончилась. Зато астанинский клуб почувствовал вкус игры и забил второй гол почти из ниоткуда: пассивная игра хозяев в позиционной обороне завершилась тем, что Мэйсон Морелли после длинного виража отличным пасом нашёл Майкла Веккьоне в шикарной позиции.