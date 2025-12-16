ЦСКА обыграл аутсайдера чемпионата

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лада Арена» в Тольятти, завершилась с результатом 4:2 в пользу армейцев. В составе армейского клуба отличились Павел Карнаухов, Джереми Рой, Прохор Полтапов и Денис Гурьянов. В составе тольяттинской команды шайбы забросили Тайлер Граовац и Артур Тянулин.
ЦСКА одержал третью победу подряд. Армейская команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 39 очков за 36 игр. «Лада» проиграла пятый матч подряд в регулярном чемпионате. Тольяттинский клуб расположился на предпоследнем, десятом месте «Запада», имея в активе 23 очка после 35 матчей.
В следующем матче ЦСКА сразится на выезде с ярославским «Локомотивом» 18 декабря, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Лада» 19 декабря в выездном матче сразится с «Шанхайскими Драконами», матч начнется в 19:30 мск.
Павел Десятков
Игорь Никитин
Иван Бочаров
(00:00-58:12)
Александр Самонов
(00:00-16:46)
Иван Бочаров
(c 59:36)
Александр Самонов
(16:50-32:29)
Александр Самонов
(c 32:32)
05:30
Максим Белоусов
06:21
Павел Карнаухов
(Виталий Абрамов, Прохор Полтапов)
11:03
Евгений Грошев
11:35
Командный штраф
16:50
Владислав Семин
18:34
Джереми Рой
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
20:59
Прохор Полтапов
(Николай Коваленко)
24:18
Антон Бурдасов
(Тайлер Граовац)
25:45
Андрей Алтыбармакян
29:05
Николай Коваленко
32:32
Максим Белоусов
32:56
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Денис Зернов)
33:50
9251
(Антон Бурдасов, Владислав Семин)
43:35
Денис Гурьянов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит