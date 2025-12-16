Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.12
Бостон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
17.12
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
17.12
Коламбус
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
17.12
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
17.12
Питтсбург
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
17.12
Рейнджерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
17.12
Торонто
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.41
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
17.12
Миннесота
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
17.12
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
17.12
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
4.96
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

ЦСКА обыграл аутсайдера чемпионата

Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лада Арена» в Тольятти, завершилась с результатом 4:2 в пользу армейцев. В составе армейского клуба отличились Павел Карнаухов, Джереми Рой, Прохор Полтапов и Денис Гурьянов. В составе тольяттинской команды шайбы забросили Тайлер Граовац и Артур Тянулин.

ЦСКА одержал третью победу подряд. Армейская команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 39 очков за 36 игр. «Лада» проиграла пятый матч подряд в регулярном чемпионате. Тольяттинский клуб расположился на предпоследнем, десятом месте «Запада», имея в активе 23 очка после 35 матчей.

В следующем матче ЦСКА сразится на выезде с ярославским «Локомотивом» 18 декабря, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Лада» 19 декабря в выездном матче сразится с «Шанхайскими Драконами», матч начнется в 19:30 мск.

Лада
2:4
0:2, 2:2, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4200 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Игорь Никитин
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-58:12)
Александр Самонов
(00:00-16:46)
Иван Бочаров
(c 59:36)
Александр Самонов
(16:50-32:29)
Александр Самонов
(c 32:32)
1-й период
05:30
Максим Белоусов
06:21
Павел Карнаухов
(Виталий Абрамов, Прохор Полтапов)
11:03
Евгений Грошев
11:35
Командный штраф
16:50
Владислав Семин
18:34
Джереми Рой
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
2-й период
20:59
Прохор Полтапов
(Николай Коваленко)
24:18
Антон Бурдасов
(Тайлер Граовац)
25:45
Андрей Алтыбармакян
29:05
Николай Коваленко
32:32
Максим Белоусов
32:56
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Денис Зернов)
33:50
9251
(Антон Бурдасов, Владислав Семин)
3-й период
43:35
Денис Гурьянов
Статистика
Лада
ЦСКА
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит