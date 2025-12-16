Кравец объяснил сенсацию «Барыса» в КХЛ

— Очень трудным был второй период. Хотя мы и забили два гола, они пришли после контратак — мы использовали свои шансы. В третьем периоде было удаление, «Автомобилист» его реализовал, но очень здорово, что уже в следующую смену мы сразу вернулись в игру и забили хороший гол. Сегодня мы много старались, в частности, активно бросали защитники. «Автомобилист» низко играет в обороне, и мы хотели использовать это, подключая защитников. В целом мы игрой довольны, но это всего лишь одна победа. Её, конечно, недостаточно, чтобы уверенно говорить о плей-офф. Нужно двигаться дальше. Впереди у нас тоже серьёзный соперник — московское «Динамо», — добавил российский специалист.