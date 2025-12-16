Ричмонд
Кравец объяснил сенсацию «Барыса» в КХЛ

Главный тренер столичного «Барыса» Михаил Кравец высказался о победе над екатеринбургским «Автомобилистом» (4:1) в выездном матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

«Хочу поздравить Казахстан с праздником. Мы рады, что в этот день мы победили. Готовились к этой игре. Понимали, что за команда “Автомобилист” — серьёзный коллектив, практически все четыре звена укомплектованы мастеровитыми игроками, плюс сильные вратари. Такую команду непросто обыграть. Рад, что ребята проявили дисциплину и терпение в обороне», — цитирует слова Кравца Shaiba.kz.

— Очень трудным был второй период. Хотя мы и забили два гола, они пришли после контратак — мы использовали свои шансы. В третьем периоде было удаление, «Автомобилист» его реализовал, но очень здорово, что уже в следующую смену мы сразу вернулись в игру и забили хороший гол. Сегодня мы много старались, в частности, активно бросали защитники. «Автомобилист» низко играет в обороне, и мы хотели использовать это, подключая защитников. В целом мы игрой довольны, но это всего лишь одна победа. Её, конечно, недостаточно, чтобы уверенно говорить о плей-офф. Нужно двигаться дальше. Впереди у нас тоже серьёзный соперник — московское «Динамо», — добавил российский специалист.

После 36 сыгранных матчей «Барыс» под руководством Михаила Кравца набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» по итогам встречи опустился на пятую позицию в том же дивизионе, имея в активе 39 баллов.

Следующий матч астанчане проведут 18 декабря в Москве, где их у себя на льду примет «Динамо».

Автомобилист
1:4
0:0, 0:2, 1:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 7795 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Михаил Кравец
Вратари
Владимир Галкин
(00:00-56:29)
Андрей Шутов
(00:00-43:24)
Владимир Галкин
(c 57:45)
Андрей Шутов
(c 43:47)
1-й период
01:02
Владимир Галкин
11:57
Макс Уиллман
2-й период
23:41
Иан Маккошен
25:58
Семен Симонов
(Самат Данияр)
37:26
Майк Веккионе
(Мэйсон Морелли, Кирилл Панюков)
3-й период
43:47
Никита Трямкин
49:30
Иан Маккошен
50:21
Максим Осипов
(Рид Буше, Артем Каштанов)
51:31
Семен Симонов
(Самат Данияр, Тайс Томпсон)
52:09
Адиль Бекетаев
57:45
Макс Уиллман
(Мэйсон Морелли)
Статистика
Автомобилист
Барыс
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
