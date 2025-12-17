СКА победил «Шанхай Дрэгонс»

У хозяев две шайбы забросил Николай Голдобин. У гостей отличился Ник Меркли.
В третьем периоде при счете 1:1 главный тренер китайской команды Жерар Галлан вступил в конфликт с арбитрами и был удален за неспортивное поведение, оставив свою команду втроем. Через минуту команда из Санкт-Петербурга реализовала большинства.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья.
СКА набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 36 очками — на 9-й строчке.
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11492 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Жерар Галлан
Вратари
Артемий Плешков
Андрей Кареев
(00:00-57:40)
Андрей Кареев
(c 57:43)
1-й период
07:39
Егор Савиков
18:10
Ник Меркли
(Уилл Райлли)
2-й период
26:42
Николай Голдобин
(Рокко Гримальди)
30:27
Кевин Лабанк
3-й период
40:14
Райли Саттер
44:10
Кевин Лабанк
48:01
Сергей Плотников
50:17
Уилл Райлли
50:17
Командный штраф
51:19
Сергей Плотников
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
56:19
Николай Голдобин
57:43
Джозеф Бландизи
(Артемий Плешков)
Статистика
СКА
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
