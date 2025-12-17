Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.50
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.15
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.40
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
5.27
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

СКА победил «Шанхай Дрэгонс»

СКА обыграл «Шанхай Дрэгонс» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Источник: ХК СКА

У хозяев две шайбы забросил Николай Голдобин. У гостей отличился Ник Меркли.

В третьем периоде при счете 1:1 главный тренер китайской команды Жерар Галлан вступил в конфликт с арбитрами и был удален за неспортивное поведение, оставив свою команду втроем. Через минуту команда из Санкт-Петербурга реализовала большинства.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья.

СКА набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 36 очками — на 9-й строчке.

СКА
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11492 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Жерар Галлан
Вратари
Артемий Плешков
Андрей Кареев
(00:00-57:40)
Андрей Кареев
(c 57:43)
1-й период
07:39
Егор Савиков
18:10
Ник Меркли
(Уилл Райлли)
2-й период
26:42
Николай Голдобин
(Рокко Гримальди)
30:27
Кевин Лабанк
3-й период
40:14
Райли Саттер
44:10
Кевин Лабанк
48:01
Сергей Плотников
50:17
Уилл Райлли
50:17
Командный штраф
51:19
Сергей Плотников
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
56:19
Николай Голдобин
57:43
Джозеф Бландизи
(Артемий Плешков)
Статистика
СКА
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит