«Амур» победил «Адмирал» в дальневосточном дерби КХЛ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Олег Ли (8-я минута), Илья Талалуев (36) и Ярослав Лихачев (54). В составе гостей шайбу забросил Егор Петухов (39).
Команды по два раза победили в дальневосточных дерби текущего сезона. Клубам предстоит сыграть еще два матча друг с другом в нынешнем чемпионате. Для нападающего «Амура» Артема Шварева эта встреча стала 100-й в КХЛ.
Хабаровчане, набрав 34 очка, занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший пятый матч подряд «Адмирал» с 28 баллами идет 10-м.
Свои следующие матчи команды проведут на выезде с «Сибирью». «Адмирал» сыграет с новосибирским клубом 19 декабря, «Амур» — 21 декабря.
Александр Андриевский
Ильнур Гизатуллин
Максим Дорожко
Адам Хуска
(00:00-58:38)
Адам Хуска
(58:56-59:25)
04:05
Никита Евсеев
07:11
Олег Ли
(Ярослав Лихачев, Игнат Коротких)
16:09
Вячеслав Основин
17:48
Артем Шварев
24:34
Егор Воронков
24:34
Либор Шулак
35:10
Илья Талалуев
(Евгений Свечников, Алекс Гальченюк)
38:07
Егор Петухов
(Никита Сошников)
49:38
Евгений Грачев
53:13
Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
59:58
Егор Рыков
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит