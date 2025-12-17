Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.06
X
5.58
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
18.12
Флорида
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

«Амур» победил «Адмирал» в дальневосточном дерби КХЛ

«Амур» победил «Адмирал» в дальневосточном дерби в рамках КХЛ.

Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Олег Ли (8-я минута), Илья Талалуев (36) и Ярослав Лихачев (54). В составе гостей шайбу забросил Егор Петухов (39).

Команды по два раза победили в дальневосточных дерби текущего сезона. Клубам предстоит сыграть еще два матча друг с другом в нынешнем чемпионате. Для нападающего «Амура» Артема Шварева эта встреча стала 100-й в КХЛ.

Хабаровчане, набрав 34 очка, занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший пятый матч подряд «Адмирал» с 28 баллами идет 10-м.

Свои следующие матчи команды проведут на выезде с «Сибирью». «Адмирал» сыграет с новосибирским клубом 19 декабря, «Амур» — 21 декабря.

Амур
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
17.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Ильнур Гизатуллин
Вратари
Максим Дорожко
Адам Хуска
(00:00-58:38)
Адам Хуска
(58:56-59:25)
1-й период
04:05
Никита Евсеев
07:11
Олег Ли
(Ярослав Лихачев, Игнат Коротких)
16:09
Вячеслав Основин
17:48
Артем Шварев
2-й период
24:34
Егор Воронков
24:34
Либор Шулак
35:10
Илья Талалуев
(Евгений Свечников, Алекс Гальченюк)
38:07
Егор Петухов
(Никита Сошников)
3-й период
49:38
Евгений Грачев
53:13
Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
59:58
Егор Рыков
Статистика
Амур
Адмирал
Штрафное время
10
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит