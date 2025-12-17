Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
Металлург Мг
4
Все коэффициенты
П1
80.00
X
22.00
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
18.12
Флорида
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
18.12
Детройт
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
18.12
Нэшвилл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.44
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
18.12
Сент-Луис
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.20
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
18.12
Вегас
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Квартальнов оценил перспективы игры Пинчука в НХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил перспективы игры форварда команды Виталия Пинчука в НХЛ.

Источник: НОК

«Он очень честный и прямолинейный парень, который сделал большой шаг вперед. Но поверьте, ему еще многое предстоит сделать. У него есть потенциал стать игроком высокого уровня, но впереди предстоит много работы. Мне звонят скауты, конечно, я хорошо о нем отзываюсь, но еще многое предстоит сделать. Мы много говорим о защите. В НХЛ, особенно для центрального нападающего, без нее ничего не получится. Многое будет зависеть от того, с каким тренером он в итоге окажется. Здесь, в “Динамо”, его свобода в атаке очевидна, партнеры по звену очень ему помогают. Ему стоит попробовать себя в НХЛ. Что касается того, когда уехать, это решение за ним», — цитирует Квартальнова RG.

Пинчук в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ провел 33 матча, в которых набрал 31 (15+16) очко.