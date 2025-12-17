Квартальнов оценил перспективы игры Пинчука в НХЛ

«Он очень честный и прямолинейный парень, который сделал большой шаг вперед. Но поверьте, ему еще многое предстоит сделать. У него есть потенциал стать игроком высокого уровня, но впереди предстоит много работы. Мне звонят скауты, конечно, я хорошо о нем отзываюсь, но еще многое предстоит сделать. Мы много говорим о защите. В НХЛ, особенно для центрального нападающего, без нее ничего не получится. Многое будет зависеть от того, с каким тренером он в итоге окажется. Здесь, в “Динамо”, его свобода в атаке очевидна, партнеры по звену очень ему помогают. Ему стоит попробовать себя в НХЛ. Что касается того, когда уехать, это решение за ним», — цитирует Квартальнова RG.