Евгений Корешков: Командам, играющим в старом стиле, тяжело добиться успеха

— Всегда приятно выигрывать. Тем более у нас несколько изменился состав команды, и было важно увидеть, как новые ребята готовы к таким матчам. Кроме того, сейчас пошли более уверенные победы, чем в предыдущие два сезона, когда нам очень тяжело давались матчи со сборной Белоруссии — мы либо проигрывали их, либо с трудом выигрывали. А в этот раз в Новосибирске было видно, что наша игра становится более стабильной. Хотя всё равно пока еще не хватает таких международных матчей — их бы побольше хотелось. Но уверен, всё у нас впереди.