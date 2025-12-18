Евгений Корешков: Командам, играющим в старом стиле, тяжело добиться успеха

После паузы на Кубок Первого канала возобновился регулярный чемпионат КХЛ, в котором 19 декабря челябинский «Трактор» проведет свой первый матч под руководством нового главного тренера Евгения Корешкова. Знаменитый нападающий магнитогорского «Металлурга» и сборной Казахстана 1990-х — начала 2000-х годов ранее был успешен как помощник главных тренеров — в 2011 году он в штабе Валерия Брагина выиграл молодежный чемпионат мира со сборной России, а в 2018—2022 годах ассистировал в московском ЦСКА сначала Игорю Никитину, потом Сергею Федорову, дважды выиграв с ними Кубок Гагарина (2019, 2022) и один раз дойдя до финала.
В 2022—2025 годах Корешков помогал в петербургском СКА Роману Ротенбергу, с которым также работает и в сборной России — в частности, в Новосибирске, где наши выиграли у Белоруссии (3:1) и Казахстана (9:0). После этого соревнования и незадолго до назначения главным в «Тракторе» тренер дал интервью «Известиям».
«Хотелось бы побольше международных матчей»
— Как оцените прошедший для сборной России Кубок Первого канала?
— Всегда приятно выигрывать. Тем более у нас несколько изменился состав команды, и было важно увидеть, как новые ребята готовы к таким матчам. Кроме того, сейчас пошли более уверенные победы, чем в предыдущие два сезона, когда нам очень тяжело давались матчи со сборной Белоруссии — мы либо проигрывали их, либо с трудом выигрывали. А в этот раз в Новосибирске было видно, что наша игра становится более стабильной. Хотя всё равно пока еще не хватает таких международных матчей — их бы побольше хотелось. Но уверен, всё у нас впереди.
— Три с половиной года вы работаете в сборной России. Сложно находить мотивацию, когда команда отстранена от больших турниров уровня чемпионата мира и Олимпийских игр?
— Мотивация есть всегда. Конечно, обидно, что мы не можем сейчас играть на крупных турнирах, и я надеюсь, что скоро ситуация изменится. Но в любом случае надо участвовать в тех матчах и соревнованиях, которые есть сейчас. Игры с Белоруссией и Казахстаном необходимы, потому что это другие эмоции, другой фон, другой ритм игр. Они позволяют держать нужный тонус, который необходим и хоккеистам, и нам, тренерскому штабу.
— Когда приходили в ноябре в «Трактор», проговаривали с руководством возможность назначения главным тренером?
— Я обо всех этих разговорах узнавал так же, как и вы, — из прессы. Но в любом случае был готов помогать команде в любом качестве — и главного тренера при соответствующем предложении от руководства «Трактора», и в качестве помощника. Хочется сделать всё, чтобы клуб боролся за самые высокие места, как делал это в прошлом сезоне.
— В каком состоянии увидели команду, когда пришли в «Трактор»?
— Тяжело пока говорить о состоянии команды, поскольку я совсем немного времени работаю в ней. Нужен более длительный срок, чтобы конкретно разобраться, что происходит внутри, что было упущено ранее и надо наверстать. Нужно маленько времени, чтобы определиться, в каком направлении дальше работать.
«Трактор» ставит перед собой большие задачи и может эти амбиции подкреплять результатом
— Главным тренером вы не работали с 2017 года, когда возглавляли астанинский «Барыс». Чувствуете готовность к этой роли сейчас?
— Возможно, настал такой момент. Все-таки уже накоплен колоссальный опыт, в том числе за время работы ассистентом в таких больших клубах, как ЦСКА и СКА, а также в сборной России. Четыре сезона в ЦСКА и три сезона в СКА дали большой багаж новых знаний, которые можно применить в самостоятельной работе. Тем более в таком серьезном клубе, как «Трактор», который ставит перед собой большие задачи и может эти амбиции подкреплять результатом — неслучайно команда вышла в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
— Вы почти не давали больших интервью по итогам работы в ЦСКА и СКА. Можете объяснить секрет успеха московских армейцев, которые доминировали несколько лет в КХЛ, когда вы работали там помощником сначала у Никитина, потом у Федорова?
— Отличная работа тренерского штаба, колоссальный труд всего клуба по подбору игроков, правильно выбранная система игры. Последнее особенно важно, поскольку современный хоккей стал очень системным. Командам, которые не играют по системе и придерживаются старого стиля игры, тяжело чего-то добиться.
— При вас летом 2021 года случилась неожиданная отставка Игоря Никитина, которому не простили поражение в финале Кубка Гагарина от «Авангарда». За счет чего даже после этого команда при Федорове взяла два трофея, в том числе один с вами?
— Там особо не изменился стиль игры, и почти все игроки остались те же самые. Костяк команды сохранился, и все держали планку, которая была задана ранее.
— Вы были внутри команды, когда она в первый сезон Федорова выиграла финал плей-офф у «Металлурга», проигрывая в серии 1:3. За счет чего она так умела вытаскивать казавшиеся безнадежными противостояния, постоянно выигрывать длинные изнурительные серии в семь матчей?
— ЦСКА — это такая команда, что ей свойственны подобные истории. Это настолько духовитый коллектив, что за счет командной работы, за счет цээсковского духа и вытягивает такие серии. Я думаю, это было свойственно ЦСКА начиная с 1960—1970-х годов. И всё это передаётся из поколения в поколение. Парни осознают свою ответственность, когда выходят в форме ЦСКА, и полностью отдаются на льду до конца независимо от счета матча или счета серии.
«Бывает, что игрок и тренер разговаривают на повышенных тонах»
— Что у вас произошло в прошлом сезоне с Энтони Деанджело во время матча СКА против «Локомотива»?
— Даже не знаю. Что-то было там (улыбается)?
— На телетрансляции было видно, что у вас с ним идет разговор на повышенных тонах на скамейке. А через несколько дней Деанджело покинул СКА.
— Странно. Не знаю, почему он ушел тогда.
— Все-таки тот эпизод вызвал большой резонанс. Не расскажете, о чем так громко разговаривали с Тони?
— Ну это обычное дело. Бывает, что тренер и игрок разговаривают на повышенных тонах. Как и во всех клубах, такое случалось и у нас в СКА.
— В начале января исполнится 15 лет с момента победы нашей сборной на молодежном чемпионате мира в Баффало. Вы как тогдашний помощник Валерия Брагина во главе этой команды можете объяснить, в чем была ее сила?
— Это опять же следствие духа, о чем я говорил в случае с ЦСКА. Российский дух, дух нашего хоккея. Тогда удалось подобрать отличных игроков друг под друга, которые обладали невероятным взаимопониманием. Валерий Николаевич Брагин как главный тренер всех их очень сильно мотивировал и добился того, что они проявили свои лучшие качества и в решающие моменты не упустили шансы. На самом деле очень классная тогда команда получилась — до сих пор приятно вспоминать.
Алексей Фомин