Хоккеист Мальцев сравнил жизнь в России и Америке: «Не хотелось там жить»

Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев в интервью корреспонденту Sport24 Надежде Тонконог признался, что ему комфортнее жить в России, чем в США.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Два года назад хоккеист вернулся в КХЛ после пяти лет заокеанской карьеры.

 — Есть ли какие-то привычки, которые вы переняли, живя в Северной Америке, и до сих пор пользуетесь? Может, скучаете по чему-то?

— В плане жизни все же здесь лучше. Не знаю, как сейчас, раньше все хотели в Америку. Я был в том возрасте, когда многие хоккеисты уезжали в молодежные лиги туда, да и в принципе, люди обычные тоже рвались туда. В России, на самом деле, и сервис лучше, и банки устроены проще. У меня, например, остался счет в Америке, но настолько там непонятная система, вижу только свой счет, еле могу кому-то перевести деньги, для этого нужна почта, номер, еще что-то. А здесь ты спокойно перевел по номеру телефона и все. Такси, посещение ресторанов, очень все дорого.

Не знаю, развеян ли в итоге миф о том, что там лучше. Но в России очень хорошо в плане жизни. Да и в плане клубной организации, у нас в «Спартаке» есть все, что необходимо для хорошей работы, о нас заботятся, никаких проблем. Мы чувствуем себя как в настоящей семье.

В Америке же я был один, было скучно, там менталитет другой, каждый сам по себе. А здесь больше близкое общество хоккейное. Опыт такой был прикольным, но с годами стало тяжеловато психологически. Не хотелось там жить. Может, если бы я играл в НХЛ, было бы иначе, условия совсем другие, намного лучше.

— Не жалеете, что так рано уехали?

— Да нет, я всегда поступал так, как чувствовал сердцем. Но сейчас бы пока не поехал. А тогда было сложно в СКА, многие уезжали. Мне хотелось уехать, я чувствовал, что могу, в «Нью-Джерси» не такая сильная команда была. В принципе получилось, но потом не очень пошло, после обмена. Все равно, я изменился, получил большой опыт, стал профессиональнее. Было тяжело, но это мне помогло.

— Дверь в Северную Америку для себя еще не закрыли?

— Не закрываю, все может случиться. Но первоочередно здесь себя надо проявлять — проводить хорошие сезоны, набирать очки, помогать команде.

Динамо М
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9326 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Алексей Жамнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Александр Георгиев
(00:00-57:38)
1-й период
06:55
Кристиан Ярош
2-й период
24:13
Магомед Шараканов
3-й период
43:18
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
Статистика
Динамо М
Спартак
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит