«Автомобилист» переиграл минское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Степан Хрипунов (20-я минута) и Кёртис Волк (33). Победный буллит реализовал Анатолий Голышев. У гостей отличились Вадим Мороз (34) и Илья Усов (56).
«Автомобилист», набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 49 баллами располагается на третьей позиции на Западе.
В следующем матче «Автомобилист» 21 декабря примет владивостокский «Адмирал», «Динамо» в тот же день сыграет с тольяттинской «Ладой».
Николай Заварухин
Дмитрий Квартальнов
Владимир Галкин
(00:00-65:00)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
06:04
Ксавье Уэлле
09:05
Алексей Бывальцев
09:05
Вадим Шипачев
15:35
Алексей Бывальцев
19:51
Степан Хрипунов
(Никита Шашков, Данил Романцев)
32:58
Кертис Волк
(Максим Осипов, Брукс Мэйсек)
33:21
Вадим Мороз
(Андрей Стась)
34:01
Никита Трямкин
55:08
Илья Усов
(Роберт Хэмилтон, Егор Бориков)
победный бросок: Анатолий Голышев
(Автомобилист)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
