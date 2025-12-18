Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
1
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
2.11
X
2.65
П2
5.25
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
1
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
3.22
X
2.55
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
1
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
5.20
X
1.68
П2
5.02
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
14.25
П2
Хоккей. НХЛ
19.12
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
19.12
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
19.12
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
19.12
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.12
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
19.12
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.40
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
19.12
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.15
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
19.12
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
19.12
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

«Автомобилист» переиграл минское «Динамо» в матче КХЛ

«Автомобилист» по буллитам переиграл минское «Динамо» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Степан Хрипунов (20-я минута) и Кёртис Волк (33). Победный буллит реализовал Анатолий Голышев. У гостей отличились Вадим Мороз (34) и Илья Усов (56).

«Автомобилист», набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 49 баллами располагается на третьей позиции на Западе.

В следующем матче «Автомобилист» 21 декабря примет владивостокский «Адмирал», «Динамо» в тот же день сыграет с тольяттинской «Ладой».

Автомобилист
3:2
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9606 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владимир Галкин
(00:00-65:00)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
1-й период
06:04
Ксавье Уэлле
09:05
Алексей Бывальцев
09:05
Вадим Шипачев
15:35
Алексей Бывальцев
19:51
Степан Хрипунов
(Никита Шашков, Данил Романцев)
2-й период
32:58
Кертис Волк
(Максим Осипов, Брукс Мэйсек)
33:21
Вадим Мороз
(Андрей Стась)
34:01
Никита Трямкин
3-й период
55:08
Илья Усов
(Роберт Хэмилтон, Егор Бориков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Анатолий Голышев
(Автомобилист)
Статистика
Автомобилист
Динамо Мн
Штрафное время
6
4
Судейская бригада
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит