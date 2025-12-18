Ричмонд
В КХЛ объяснили, почему не видят смысла в введении Fan ID

Fan ID — это система идентификации зрителей, применяемая на футбольных матчах в России. Ее введение привело к бойкоту игр со стороны ряда крупных фанатских объединений клубов и снижению посещаемости.

Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) отсутствует необходимость вводить Fan ID, поскольку нет «никаких инцидентов», заявил «Советскому Спорту» вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Во вторник, 16 декабря, во время матча СКА и «Шанхай Дрэгонс», проходившего в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, между болельщиками завязалась драка. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу армейцев.

«Сам эпизод я еще не видел, потому что только приехал с командировки. Но есть регламент, по которому будет оцениваться этот поступок, есть правила. Fan ID? Я против! У нас на хоккей ходят дружественные болельщики, с детьми, никаких инцидентов у нас не бывает. Нет смысла его вводить», — сказал Каменский.

Пресс-служба «Шанхай Дрэгонс» заявила «СЭ», что болельщики клуба неоднократно жаловались стюардам на агрессивное поведение фаната СКА. В клубе считают, что бездействие стюардов привело к конфликту с участием семьи.

Прежде команды демонстрировали недружелюбное взаимодействие. В сентябре «Шанхай Дрэгонс» запустили акцию «С детства за Драконов», предлагая болельщикам СКА обменять их атрибутику на шарф «Дрэгонс». Одновременно с этим клуб заявил о стремлении занять лидирующие позиции в Санкт-Петербурге.

В ноябре на матче между командами также произошел инцидент: некоторым болельщикам «Шанхай Дрэгонс» отказали во входе из-за наличия атрибутики с иероглифами (это были официальные джерси клуба). КХЛ поддержала действия СКА, сославшись на соответствие регламенту. После китайский клуб выразил недоумение, указав, что это не первый их выездной матч, и ранее подобных ситуаций не возникало.

После ребрендинга в августе «Шанхай Дрэгонс» (прежнее название — «Куньлунь Ред Стар») впервые выступают в КХЛ в текущем сезоне. Команда проводит домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. До 2020 года «Куньлунь» из-за пандемии играл в Мытищах.

Fan ID («паспорт болельщика») является обязательным документом для посещения футбольных матчей чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка. Система действует с момента внедрения во второй половине сезона 2022/23.

Это оказало негативное влияние на посещаемость матчей большинства команд, спровоцировав бойкот со стороны ряда крупных фанатских объединений ведущих клубов.