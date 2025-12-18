Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19.12
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
19.12
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
19.12
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
19.12
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.12
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
19.12
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.40
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
19.12
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.15
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
19.12
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
19.12
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
4.45
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ

«Локомотив» по буллитам обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» в серии буллитов обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе железнодорожников шайбу забросил Максим Шалунов (16-я минута). Победный буллит реализовал Артур Каюмов. У ЦСКА отличился Прохор Полтапов (27).

Встреча началась с почетного круга 19-летнего нападающего Вадима Дудорова, дебютировавшего в КХЛ. Он был вызван из команды железнодорожников в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), в составе которой Дудоров набрал 42 очка (15 голов + 27 передач) в 27 играх сезона.

«Локомотив» третий раз в текущем чемпионате обыграл ЦСКА Игоря Никитина, под руководством которого железнодорожники завоевали Кубок Гагарина по итогам прошлого сезона.

«Локомотив» (52 очка) возглавляет таблицу Западной конференции, где ЦСКА (40) располагается на седьмой строчке.

В следующем матче «Локомотив» примет омский «Авангард» 20 декабря. ЦСКА днем позже на своем льду проведет московское дерби против «Динамо».

Локомотив
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Б
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7693 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Никитин
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Дмитрий Гамзин
(00:00-65:00)
1-й период
15:15
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Марк Ульев)
2-й период
26:32
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
34:39
Дмитрий Саморуков
3-й период
42:15
Рушан Рафиков
42:19
Денис Гурьянов
43:47
Даниил Мисюль
44:44
Мартин Гернат
47:58
Денис Зернов
52:07
Рушан Рафиков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Штрафное время
8
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит