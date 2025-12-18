«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» в серии буллитов обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе железнодорожников шайбу забросил Максим Шалунов (16-я минута). Победный буллит реализовал Артур Каюмов. У ЦСКА отличился Прохор Полтапов (27).
Встреча началась с почетного круга 19-летнего нападающего Вадима Дудорова, дебютировавшего в КХЛ. Он был вызван из команды железнодорожников в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), в составе которой Дудоров набрал 42 очка (15 голов + 27 передач) в 27 играх сезона.
«Локомотив» третий раз в текущем чемпионате обыграл ЦСКА Игоря Никитина, под руководством которого железнодорожники завоевали Кубок Гагарина по итогам прошлого сезона.
«Локомотив» (52 очка) возглавляет таблицу Западной конференции, где ЦСКА (40) располагается на седьмой строчке.
В следующем матче «Локомотив» примет омский «Авангард» 20 декабря. ЦСКА днем позже на своем льду проведет московское дерби против «Динамо».
Боб Хартли
Игорь Никитин
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Дмитрий Гамзин
(00:00-65:00)
15:15
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Марк Ульев)
26:32
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
34:39
Дмитрий Саморуков
42:15
Рушан Рафиков
42:19
Денис Гурьянов
43:47
Даниил Мисюль
44:44
Мартин Гернат
47:58
Денис Зернов
52:07
Рушан Рафиков
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит