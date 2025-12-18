Ричмонд
Хоккей. НХЛ
19.12
Бостон
:
Эдмонтон
П1
2.76
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
19.12
Вашингтон
:
Торонто
П1
2.05
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
19.12
Коламбус
:
Миннесота
П1
2.56
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
19.12
Монреаль
:
Чикаго
П1
1.90
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.12
Оттава
:
Питтсбург
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
19.12
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
П1
1.83
X
4.40
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
19.12
Баффало
:
Филадельфия
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис
:
Рейнджерс
П1
2.92
X
4.15
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
19.12
Калгари
:
Сиэтл
П1
1.95
X
4.30
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
19.12
Сан-Хосе
:
Даллас
П1
3.88
X
4.45
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ

Матч между «Нефтехимиком» и «Авангардом» завершился со счетом 3:0 в пользу омичей.

Источник: ХК "Нефтехимик"

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Булат Шафигуллин ударил судью в лицо во время матча регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу омичей.

На 32-й минуте матча между Шафигуллиным и защитником «Авангарда» Джозефом Чеккони завязалась драка. В процессе Шафигуллин попытался нанести удар сопернику, но попал в арбитра. Хоккеист был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

У победителей голами отметились Артем Блажиевский (4-я минута), Николай Прохоркин (7) и Константин Окулов (18).

«Нефтехимик» с 37 очками после 37 игр занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» набрал 47 очков в 34 матчах и располагается на третьем месте.

В следующем матче «Нефтехимик» 22 декабря сыграет против «Металлурга», «Авангард» 20 декабря на выезде встретится с «Локомотивом».

Нефтехимик
0:3
0:3, 0:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3089 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Ги Буше
Вратари
Филипп Долганов
Никита Серебряков
1-й период
03:20
Артем Блажиевский
(Александр Волков, Константин Окулов)
05:53
Никита Хоружев
08:01
Николай Прохоркин
(Александр Волков, Артем Блажиевский)
17:15
Константин Окулов
2-й период
25:57
Николай Прохоркин
34:07
Игорь Мартынов
3-й период
49:30
Тимур Хайруллин
57:45
Александр Дергачев
59:19
Наиль Якупов
Статистика
Нефтехимик
Авангард
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит