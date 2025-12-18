Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Булат Шафигуллин ударил судью в лицо во время матча регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу омичей.
На 32-й минуте матча между Шафигуллиным и защитником «Авангарда» Джозефом Чеккони завязалась драка. В процессе Шафигуллин попытался нанести удар сопернику, но попал в арбитра. Хоккеист был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.
У победителей голами отметились Артем Блажиевский (4-я минута), Николай Прохоркин (7) и Константин Окулов (18).
«Нефтехимик» с 37 очками после 37 игр занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» набрал 47 очков в 34 матчах и располагается на третьем месте.
В следующем матче «Нефтехимик» 22 декабря сыграет против «Металлурга», «Авангард» 20 декабря на выезде встретится с «Локомотивом».
Игорь Гришин
Ги Буше
Филипп Долганов
Никита Серебряков
03:20
Артем Блажиевский
(Александр Волков, Константин Окулов)
05:53
Никита Хоружев
08:01
Николай Прохоркин
(Александр Волков, Артем Блажиевский)
17:15
Константин Окулов
25:57
Николай Прохоркин
34:07
Игорь Мартынов
49:30
Тимур Хайруллин
57:45
Александр Дергачев
59:19
Наиль Якупов
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит