Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ

На 32-й минуте матча между Шафигуллиным и защитником «Авангарда» Джозефом Чеккони завязалась драка. В процессе Шафигуллин попытался нанести удар сопернику, но попал в арбитра. Хоккеист был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.