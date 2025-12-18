Ричмонд
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

«Барыс» устроил сенсационный камбэк в КХЛ

Астанинский «Барыс» одержал волевую победу над московским «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Астанчане по ходу игры проигрывали 0:1, но, несмотря на это, не только отыгрались, но и добились сенсационный победы.

В составе москвичей отличились Максим Комтуа (28-я минута) и Никита Гусев (56-я), тогда как у казахстанского клуба шайбы забросили Ансар Шайхмедденов (31-я), Семён Симонов (41-я), Иэн Маккошен (43-я) и Динмухамед Кайыржан (53-я).

«Динамо» с 48 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, в то время как «Барыс» располагается на восьмой строчке «Востока», набрав 34 очка.

Следующую игру в «регулярке» «Барыс» проведёт на своём льду против «Сочи» 21 декабря.

Динамо М
2:4
0:0, 1:1, 1:3
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8158 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Михаил Кравец
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-26:14)
Андрей Шутов
Максим Моторыгин
(26:28-57:18)
1-й период
11:00
Джордан Уил
18:07
Иан Маккошен
2-й период
22:18
Кирилл Савицкий
26:28
Тайс Томпсон
27:58
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
30:29
Ансар Шайхмедденов
(Динмухамед Кайыржан, Кирилл Савицкий)
3-й период
40:48
Семен Симонов
(Всеволод Логвин)
42:22
Иан Маккошен
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
51:01
Максим Комтуа
52:54
Динмухамед Кайыржан
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
53:58
Майк Веккионе
55:23
Никита Гусев
(Даниил Пыленков)
Статистика
Динамо М
Барыс
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит