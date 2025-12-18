«Барыс» устроил сенсационный камбэк в КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Астанчане по ходу игры проигрывали 0:1, но, несмотря на это, не только отыгрались, но и добились сенсационный победы.
В составе москвичей отличились Максим Комтуа (28-я минута) и Никита Гусев (56-я), тогда как у казахстанского клуба шайбы забросили Ансар Шайхмедденов (31-я), Семён Симонов (41-я), Иэн Маккошен (43-я) и Динмухамед Кайыржан (53-я).
«Динамо» с 48 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, в то время как «Барыс» располагается на восьмой строчке «Востока», набрав 34 очка.
Следующую игру в «регулярке» «Барыс» проведёт на своём льду против «Сочи» 21 декабря.
Вячеслав Козлов
Михаил Кравец
Максим Моторыгин
(00:00-26:14)
Андрей Шутов
Максим Моторыгин
(26:28-57:18)
11:00
Джордан Уил
18:07
Иан Маккошен
22:18
Кирилл Савицкий
26:28
Тайс Томпсон
27:58
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
30:29
Ансар Шайхмедденов
(Динмухамед Кайыржан, Кирилл Савицкий)
40:48
Семен Симонов
(Всеволод Логвин)
42:22
Иан Маккошен
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
51:01
Максим Комтуа
52:54
Динмухамед Кайыржан
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
53:58
Майк Веккионе
55:23
Никита Гусев
(Даниил Пыленков)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит