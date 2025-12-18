Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19.12
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
19.12
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
19.12
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
19.12
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.12
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
19.12
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.40
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
19.12
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.15
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
19.12
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
19.12
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
4.45
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

СКА обыграл «Ак Барс» в регулярке

СКА одержал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (24-я минута), Матвей Поляков (45) и Сергей Плотников (53). У «Ак Барса» отличились Александр Хмелевский (16) и Митчелл Миллер (58). Хоккеист СКА Николай Голдобин продлил свою результативную серию до пяти матчей, Хайруллин, Хмелевский, а также защитник армейцев Егор Савиков — до четырех встреч.

СКА, набрав 43 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 50 баллами идет вторым на Востоке.

В следующем матче СКА 20 декабря примет московский «Спартак», «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В другом матче игрового дня астанинский «Барыс» в гостях победил московское «Динамо» со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

СКА
3:2
0:1, 1:0, 2:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11896 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-41:30)
Максим Арефьев
(00:00-58:11)
Сергей Иванов
(41:49-51:36)
Сергей Иванов
(c 52:08)
1-й период
15:50
Александр Хмелевский
(Никита Лямкин, Семен Терехов)
2-й период
23:32
Григорий Денисенко
23:39
Марат Хайруллин
(Валентин Зыков, Николай Голдобин)
24:11
Марат Хайруллин
25:05
Андрей Педан
25:33
Михаил Воробьев
25:33
Дмитрий Яшкин
3-й период
41:49
Александр Хмелевский
44:11
Матвей Поляков
47:34
Артемий Князев
52:08
Артемий Князев
52:27
Сергей Плотников
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
57:10
Брендан Лайпсик
57:45
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
Статистика
СКА
Ак Барс
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит