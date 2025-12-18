СКА обыграл «Ак Барс» в регулярке

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (24-я минута), Матвей Поляков (45) и Сергей Плотников (53). У «Ак Барса» отличились Александр Хмелевский (16) и Митчелл Миллер (58). Хоккеист СКА Николай Голдобин продлил свою результативную серию до пяти матчей, Хайруллин, Хмелевский, а также защитник армейцев Егор Савиков — до четырех встреч.
СКА, набрав 43 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 50 баллами идет вторым на Востоке.
В следующем матче СКА 20 декабря примет московский «Спартак», «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В другом матче игрового дня астанинский «Барыс» в гостях победил московское «Динамо» со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).
Игорь Ларионов
Анвар Гатиятулин
Сергей Иванов
(00:00-41:30)
Максим Арефьев
(00:00-58:11)
Сергей Иванов
(41:49-51:36)
Сергей Иванов
(c 52:08)
15:50
Александр Хмелевский
(Никита Лямкин, Семен Терехов)
23:32
Григорий Денисенко
23:39
Марат Хайруллин
(Валентин Зыков, Николай Голдобин)
24:11
Марат Хайруллин
25:05
Андрей Педан
25:33
Михаил Воробьев
25:33
Дмитрий Яшкин
41:49
Александр Хмелевский
44:11
Матвей Поляков
47:34
Артемий Князев
52:08
Артемий Князев
52:27
Сергей Плотников
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
57:10
Брендан Лайпсик
57:45
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит