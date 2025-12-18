СКА обыграл «Ак Барс» в регулярке

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (24-я минута), Матвей Поляков (45) и Сергей Плотников (53). У «Ак Барса» отличились Александр Хмелевский (16) и Митчелл Миллер (58). Хоккеист СКА Николай Голдобин продлил свою результативную серию до пяти матчей, Хайруллин, Хмелевский, а также защитник армейцев Егор Савиков — до четырех встреч.