Вместо Ротенберга выбрали легенду, назначили экс-тренера ЦСКА и готовят чистку состава. Что происходит в «Динамо»?

Несколько дней назад прошел совет директоров московского «Динамо», на котором в том числе поднимался вопрос о позиции главного тренера команды. Закономерным и логичным решением стало утверждение Вячеслава Козлова наставником «бело-голубых». Теперь над легендарным в прошлом игроком не висит грузом приставка «И. О». Как сообщали некоторые коллеги, всерьез могла быть рассмотрена и другая кандидатура — Романа Ротенберга. Но как минимум до конца сезона заместитель генерального директора остается на своей должности.
«Динамо» под руководством Козлова выдало семиматчевую победную серию и уступило в трех матчах — два из них состоялись после отставки Кудашова. Сам Вячеслав Анатольевич заявлял, что первое время команда была в шоке от внезапных изменений в тренерском штабе:
«Они были в шоковом состоянии. Моя задача была их объединить, успокоить и поднять командный дух», — говорил Козлов в интервью «Матч ТВ».
7-матчевая серия побед и четвертое место «на Западе» говорят сами за себя. Так что с озвученной задачей теперь уже полноценный наставник «бело-голубых», безусловно, справился. Ко всему прочему, Козлова хоккеисты знают и готовы играть за него:
«Все, что мы могли делать — продолжать играть. Козлов — замечательный тренер, он становится все увереннее на позиции главного тренера, все-таки он возглавляет команду впервые в карьере. И эта уверенность передается команде. Он постепенно перестраивает нашу игру под свое видение. Он отлично справляется со своей работой. Мы будем продолжать выкладываться и играть за него», — сказал форвард «Динамо» Джордан Уил после матча со «Спартаком».
После утверждения главным тренером Козлов уже имел полноценное право приглашать в свой тренерский штаб помощников. Все-таки после того, как он возглавил команду, ему понадобился специалист, который отвечал бы за нападение и большинство — ранее это была работа самого Вячеслава Анатольевича. Вчера было объявлено о том, что старшим тренером назначен Равиль Якубов. Прежде, чем пригласить специалиста, Козлов консультировался с бывшим партнером по «Русской Пятерке» Сергеем Федоровым, об этом наставник «Динамо» сказал на пресс-конференции после игры с «Барысом»:
«Не такой большой выбор был, но Равиля тут не нужно представлять. Он динамовец. Долго работал в ЦСКА. Я разговаривал с Сергеем Федоровым, когда подбирал кандидата. Он дал положительную рекомендацию. “Мы рады приветствовать его в “Динамо”, — сказал Козлов.
Якубов является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА, где работал в тренерских штабах Игоря Никитина, а позднее и Сергея Федорова.
Помимо изменений на тренерском мостике появились слухи о потенциальных изменениях в составе. «СЭ» сообщил, что в команде ищут способы избавиться от так называемых «игроков Кудашова» — Адамчука, Джиошвили и Комтуа. Эту информацию опроверг канал «Улитки Кокарева», приближенный к «Динамо»: Адамчука, по словам авторов канала, в команде хотят продлить, а Джиошвили и Комтуа — не «игроки Кудашова». Тем более, что при Кудашове последнего, по слухам, могли обменять из-за разногласий с тренером. Что касается Джиошвили, в последнее время ходят разговоры о его возможном обмене на Семена Дер-Аргучинцева из «Трактора». Похоже, чистке состава все же быть.
Надежда Тонконог