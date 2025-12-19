Вместо Ротенберга выбрали легенду, назначили экс-тренера ЦСКА и готовят чистку состава. Что происходит в «Динамо»?

Помимо изменений на тренерском мостике появились слухи о потенциальных изменениях в составе. «СЭ» сообщил, что в команде ищут способы избавиться от так называемых «игроков Кудашова» — Адамчука, Джиошвили и Комтуа. Эту информацию опроверг канал «Улитки Кокарева», приближенный к «Динамо»: Адамчука, по словам авторов канала, в команде хотят продлить, а Джиошвили и Комтуа — не «игроки Кудашова». Тем более, что при Кудашове последнего, по слухам, могли обменять из-за разногласий с тренером. Что касается Джиошвили, в последнее время ходят разговоры о его возможном обмене на Семена Дер-Аргучинцева из «Трактора». Похоже, чистке состава все же быть.