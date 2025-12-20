«Лада» обыграла «Шанхайских драконов» и прервала серию поражений в КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге, где «драконы» в этом сезоне проводят домашние матчи, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). В составе «Лады» шайбы забросили Иван Романов (15-я минута), Алекс Коттон (39), Андрей Алтыбармакян (55) и Райли Савчук (60). У проигравших отличились Борна Рендулич (23-я минута) и Ник Меркли (37).
«Лада» набрала 25 очков, прервала серию из пяти поражений в КХЛ и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы» с 36 баллами идут на девятой строчке.
В следующем матче «Лада» сыграет с минским «Динамо» в гостях 21 декабря. «Шанхайские драконы» днем позже примут московский «Спартак».
Жерар Галлан
Павел Десятков
Патрик Рибар
(00:00-58:36)
Иван Бочаров
Патрик Рибар
(c 59:59)
14:08
Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Андрей Чивилев)
15:42
Командный штраф
20:40
Никита Михайлов
20:57
Андрей Обидин
22:16
Борна Рендулич
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
23:54
Спенсер Фу
32:35
Александр Брынцев
36:13
Ник Меркли
(Уилл Райлли, Павел Акользин)
38:59
Алекс Коттон
(Никита Сетдиков, Андрей Алтыбармакян)
47:04
Уайет Калинюк
54:00
Андрей Алтыбармакян
(Томаш Юрчо, Виктор Антипин)
56:21
Уилл Райлли
59:59
Райли Савчук
(Андрей Чивилев)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит