«Лада» обыграла «Шанхайских драконов» и прервала серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» обыграла китайский клуб «Шанхайские драконы» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге, где «драконы» в этом сезоне проводят домашние матчи, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). В составе «Лады» шайбы забросили Иван Романов (15-я минута), Алекс Коттон (39), Андрей Алтыбармакян (55) и Райли Савчук (60). У проигравших отличились Борна Рендулич (23-я минута) и Ник Меркли (37).

«Лада» набрала 25 очков, прервала серию из пяти поражений в КХЛ и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы» с 36 баллами идут на девятой строчке.

В следующем матче «Лада» сыграет с минским «Динамо» в гостях 21 декабря. «Шанхайские драконы» днем позже примут московский «Спартак».

Шанхай Дрэгонс
2:4
0:1, 2:1, 0:2
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена
Главные тренеры
Жерар Галлан
Павел Десятков
Вратари
Патрик Рибар
(00:00-58:36)
Иван Бочаров
Патрик Рибар
(c 59:59)
1-й период
14:08
Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Андрей Чивилев)
15:42
Командный штраф
2-й период
20:40
Никита Михайлов
20:57
Андрей Обидин
22:16
Борна Рендулич
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
23:54
Спенсер Фу
32:35
Александр Брынцев
36:13
Ник Меркли
(Уилл Райлли, Павел Акользин)
38:59
Алекс Коттон
(Никита Сетдиков, Андрей Алтыбармакян)
3-й период
47:04
Уайет Калинюк
54:00
Андрей Алтыбармакян
(Томаш Юрчо, Виктор Антипин)
56:21
Уилл Райлли
59:59
Райли Савчук
(Андрей Чивилев)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Лада
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит