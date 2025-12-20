«Лада» обыграла «Шанхайских драконов» и прервала серию поражений в КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге, где «драконы» в этом сезоне проводят домашние матчи, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). В составе «Лады» шайбы забросили Иван Романов (15-я минута), Алекс Коттон (39), Андрей Алтыбармакян (55) и Райли Савчук (60). У проигравших отличились Борна Рендулич (23-я минута) и Ник Меркли (37).