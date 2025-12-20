Ричмонд
Разин пожелал «Трактору» не выйти в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин пожелал челябинскому «Трактору» не попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В пятницу «Металлург» одержал гостевую победу над «Трактором» со счетом 7:4. Встреча стала первой для Евгения Корешкова у руля челябинцев. В период игровой карьеры Разин и Корешков вместе играли за магнитогорский клуб.

«Женьке я желаю успехов на тренерском поприще. Я знаю, что он умный парень и как игровик, и как тренер. Хоккей, который он ставил в “Барысе”, был зрелищным. А “Трактору”, учитывая наши взаимоотношения, я желаю не попасть в плей-офф. Ну, а как вы хотели», — сказал, усмехнувшись, Разин на послематчевой пресс-конференции.

«Трактор» (35 очков) занимает шестое место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет «Металлург» (57).

Трактор
4:7
1:1, 1:4, 2:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Андрей Разин
Вратари
Сергей Мыльников
(00:00-32:31)
Илья Набоков
Савелий Шерстнев
(32:31-58:29)
Савелий Шерстнев
(c 59:44)
1-й период
05:19
Макар Хабаров
06:14
Данила Паливко
07:26
Семен Дер-Аргучинцев
(Андрей Светлаков, Василий Глотов)
17:22
Дерек Барак
(Макар Хабаров, Сергей Толчинский)
2-й период
21:11
Егор Яковлев
(Сергей Толчинский, Владимир Ткачев)
23:15
Андрей Никонов
(Джордан Гросс, Владимир Жарков)
27:56
Сергей Толчинский
(Макар Хабаров)
28:11
Андрей Прибыльский
28:37
Андрей Светлаков
29:12
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
32:08
Валерий Орехов
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
3-й период
44:19
Командный штраф
48:15
Михаил Григоренко
(Егор Коршков, Савелий Шерстнев)
51:36
Андрей Светлаков
52:16
Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
56:09
Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
59:44
Роман Канцеров
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
Статистика
Трактор
Металлург Мг
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит