Разин пожелал «Трактору» не выйти в плей-офф КХЛ

В пятницу «Металлург» одержал гостевую победу над «Трактором» со счетом 7:4. Встреча стала первой для Евгения Корешкова у руля челябинцев. В период игровой карьеры Разин и Корешков вместе играли за магнитогорский клуб.
«Женьке я желаю успехов на тренерском поприще. Я знаю, что он умный парень и как игровик, и как тренер. Хоккей, который он ставил в “Барысе”, был зрелищным. А “Трактору”, учитывая наши взаимоотношения, я желаю не попасть в плей-офф. Ну, а как вы хотели», — сказал, усмехнувшись, Разин на послематчевой пресс-конференции.
«Трактор» (35 очков) занимает шестое место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет «Металлург» (57).
Евгений Корешков
Андрей Разин
Сергей Мыльников
(00:00-32:31)
Илья Набоков
Савелий Шерстнев
(32:31-58:29)
Савелий Шерстнев
(c 59:44)
05:19
Макар Хабаров
06:14
Данила Паливко
07:26
Семен Дер-Аргучинцев
(Андрей Светлаков, Василий Глотов)
17:22
Дерек Барак
(Макар Хабаров, Сергей Толчинский)
21:11
Егор Яковлев
(Сергей Толчинский, Владимир Ткачев)
23:15
Андрей Никонов
(Джордан Гросс, Владимир Жарков)
27:56
Сергей Толчинский
(Макар Хабаров)
28:11
Андрей Прибыльский
28:37
Андрей Светлаков
29:12
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
32:08
Валерий Орехов
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
44:19
Командный штраф
48:15
Михаил Григоренко
(Егор Коршков, Савелий Шерстнев)
51:36
Андрей Светлаков
52:16
Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
56:09
Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
59:44
Роман Канцеров
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит