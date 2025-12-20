Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Даллас
5
Все коэффициенты
П1
54.00
X
21.00
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Виннипег
2
Все коэффициенты
П1
1.12
X
6.10
П2
132.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
1
:
Нью-Джерси
2
Все коэффициенты
П1
109.00
X
7.20
П2
1.07
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.25
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2

Новый тренер «Трактора» Корешков высказался о проигрыше «Металлургу»

Новый тренер «Трактора» Корешков признался, что итоги первого матча стали для него неожиданностью.

Источник: БЕЛТА

Новый главный тренер ХК «Трактор» (Челябинск) Евгений Корешков после проигрыша «Металлургу» признался, что ждал другого результата от игры. «Трактор» на своем поле проиграл «Металлургу» со счетом 4:7.

«Конечно, мы ожидали совсем другой результат. Хотели порадовать болельщиков. Последний матч в предыдущем году, не совсем все получалось», — заявил Корешков на послематчевой пресс-конференции.

На вопрос, планируется ли вводить в состав команды игровой «Челмета», Корешков ответил, что эти игроки в расширенном списке. Ротация, по словам Терешкова, будет обязательно.

Челябинский «Трактор» в первом матче с новым главным тренером Евгением Корешковым проиграл принципиальному сопернику — магнитогорскому «Металлургу» 4:7. Игра состоялась 19 декабря.

Контракт с 55-летним Корешковым заключен до конца сезона 2025/2026. Ранее он работал с «Металлургом-2», «Стальными Лисами», «Металлургом», «Барысом», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019 и 2022) в качестве помощника Сергея Федорова и Игоря Никитина.

Трактор
4:7
1:1, 1:4, 2:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Андрей Разин
Вратари
Сергей Мыльников
(00:00-32:31)
Илья Набоков
Савелий Шерстнев
(32:31-58:29)
Савелий Шерстнев
(c 59:44)
1-й период
05:19
Макар Хабаров
06:14
Данила Паливко
07:26
Семен Дер-Аргучинцев
(Андрей Светлаков, Василий Глотов)
17:22
Дерек Барак
(Макар Хабаров, Сергей Толчинский)
2-й период
21:11
Егор Яковлев
(Сергей Толчинский, Владимир Ткачев)
23:15
Андрей Никонов
(Джордан Гросс, Владимир Жарков)
27:56
Сергей Толчинский
(Макар Хабаров)
28:11
Андрей Прибыльский
28:37
Андрей Светлаков
29:12
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
32:08
Валерий Орехов
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
3-й период
44:19
Командный штраф
48:15
Михаил Григоренко
(Егор Коршков, Савелий Шерстнев)
51:36
Андрей Светлаков
52:16
Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
56:09
Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
59:44
Роман Канцеров
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
Статистика
Трактор
Металлург Мг
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит