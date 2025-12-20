Новый тренер «Трактора» Корешков высказался о проигрыше «Металлургу»

Новый главный тренер ХК «Трактор» (Челябинск) Евгений Корешков после проигрыша «Металлургу» признался, что ждал другого результата от игры. «Трактор» на своем поле проиграл «Металлургу» со счетом 4:7.
«Конечно, мы ожидали совсем другой результат. Хотели порадовать болельщиков. Последний матч в предыдущем году, не совсем все получалось», — заявил Корешков на послематчевой пресс-конференции.
На вопрос, планируется ли вводить в состав команды игровой «Челмета», Корешков ответил, что эти игроки в расширенном списке. Ротация, по словам Терешкова, будет обязательно.
Челябинский «Трактор» в первом матче с новым главным тренером Евгением Корешковым проиграл принципиальному сопернику — магнитогорскому «Металлургу» 4:7. Игра состоялась 19 декабря.
Контракт с 55-летним Корешковым заключен до конца сезона 2025/2026. Ранее он работал с «Металлургом-2», «Стальными Лисами», «Металлургом», «Барысом», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019 и 2022) в качестве помощника Сергея Федорова и Игоря Никитина.
Евгений Корешков
Андрей Разин
Сергей Мыльников
(00:00-32:31)
Илья Набоков
Савелий Шерстнев
(32:31-58:29)
Савелий Шерстнев
(c 59:44)
05:19
Макар Хабаров
06:14
Данила Паливко
07:26
Семен Дер-Аргучинцев
(Андрей Светлаков, Василий Глотов)
17:22
Дерек Барак
(Макар Хабаров, Сергей Толчинский)
21:11
Егор Яковлев
(Сергей Толчинский, Владимир Ткачев)
23:15
Андрей Никонов
(Джордан Гросс, Владимир Жарков)
27:56
Сергей Толчинский
(Макар Хабаров)
28:11
Андрей Прибыльский
28:37
Андрей Светлаков
29:12
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
32:08
Валерий Орехов
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
44:19
Командный штраф
48:15
Михаил Григоренко
(Егор Коршков, Савелий Шерстнев)
51:36
Андрей Светлаков
52:16
Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
56:09
Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
59:44
Роман Канцеров
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит