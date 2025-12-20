Александр Елесин: Для нас вызов — попытаться снова выиграть Кубок Гагарина

В 2025 году ярославский «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Одним из ключевых творцов этого успеха стал многолетний защитник команды Александр Елесин, серебряный призер Олимпийских игр 2022, на прошлой неделе в качестве капитана сборной России выигравший с ней Кубок «Первого канала» в Новосибирске и признанный самым ценным игроком турнира, на котором наши обыграли Белоруссию (3:1) и Казахстан (9:0). В интервью «Известиям» 29-летний Елесин прокомментировал недавние призывы Международного олимпийского комитета (МОК) начать допускать юниоров до соревнований и оценил нынешние результаты «Локомотива» в КХЛ, рассказал, изменилась ли его игра после ухода главного тренера чемпионской команды Игоря Никитина в ЦСКА и его замены на канадца Боба Хартли, а также повлияло ли ноябрьское увольнение из штаба ярославцев тренера по защитникам Дмитрия Рябыкина.