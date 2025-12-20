Ричмонд
Александр Елесин: Для нас вызов — попытаться снова выиграть Кубок Гагарина

Хоккеист сборной России и «Локомотива» Александр Елесин — о шансах на повторение триумфа в КХЛ и своем капитанстве на Кубке «Первого канала».

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году ярославский «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Одним из ключевых творцов этого успеха стал многолетний защитник команды Александр Елесин, серебряный призер Олимпийских игр 2022, на прошлой неделе в качестве капитана сборной России выигравший с ней Кубок «Первого канала» в Новосибирске и признанный самым ценным игроком турнира, на котором наши обыграли Белоруссию (3:1) и Казахстан (9:0). В интервью «Известиям» 29-летний Елесин прокомментировал недавние призывы Международного олимпийского комитета (МОК) начать допускать юниоров до соревнований и оценил нынешние результаты «Локомотива» в КХЛ, рассказал, изменилась ли его игра после ухода главного тренера чемпионской команды Игоря Никитина в ЦСКА и его замены на канадца Боба Хартли, а также повлияло ли ноябрьское увольнение из штаба ярославцев тренера по защитникам Дмитрия Рябыкина.

«Приятно, когда арена заполняется»

— Каково было исполнять обязанности капитана сборной на Кубке «Первого канала»?

— В целом ничего такого нового для меня не было в этом качестве. Просто надо было где-то ребят в раздевалке подбодрить в определенные моменты матчей. А так, на мой взгляд, всё всегда надо доказывать на льду своей игрой.

— Как оцените свое выступление и команды в целом на турнире?

— Результаты матчей говорят сами за себя. Мы достаточно уверенно выиграли обе встречи, в матче с Казахстаном добились крупной победы. Все ребята очень ответственно подошли к этим играм, полностью отдавались им. Отсюда и конечный успех. Что касается лично меня, то, со своей стороны, старался делать всё, чтобы помочь команде. И главное, что удалось выиграть.

— Было особенно важно обыграть Белоруссию, с которой на прошлых двух сборах матчи складывались очень тяжело — вплоть до трех подряд поражений на майском туре?

— Я думаю, мы хорошо играли с ними. И было важно обыграть такую команду, у которой очень сильный состав — большинство хоккеистов играет в КХЛ, не случайно минское «Динамо», много игроков которого выступают за сборную Белоруссии, сейчас один из лидеров нашей лиги. Но мы провели очень сильный матч, здорово сыграл наш вратарь, который выручал команду в нужный момент. Поэтому победа заслуженная.

— Кубок «Первого канала» проводился в Новосибирске, впервые в истории этот турнир организовали за пределами Москвы и Питера. Атмосфера сильно другая по сравнению со столицей?

— Да в принципе, что там, что там атмосфера отличная. Особенно приятно, что народ приходит на матчи сборной, арена заполняется. В Новосибирске больше 11 тыс. человек приходили на каждый из наших матчей. Сейчас была хорошая возможность показать сборную зрителям в регионах — здорово, что ей воспользовалась федерация.

— Когда-нибудь мы увидим Кубок «Первого канала» в Ярославле?

— Всякое может быть. У нас в городе замечательные болельщики и арены. Поэтому будет здорово, если когда-нибудь турнир проведут и в Ярославле.

— Не так давно Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям начать допускать до своих соревнований российских юниоров, возможно, скоро это коснется хоккейных молодежной и юниорской сборных. Верите, что в ближайшее время дойдет дело и до разбана взрослой сборной России?

— В любом случае это то, чего ждут и хоккеисты, и болельщики нашей страны. Все ждут возможности выступать на международном уровне. К сожалению, пока такой возможности нет. Значит, надо искать другие пути для развития. Хорошо, что получается собираться и участвовать в таких турнирах, как Кубок «Первого канала», ездить по регионам и радовать зрителей. Остальное не от нас зависит, но надеюсь, что скоро сможем выступать на всех международных соревнованиях.

«Мы поплатились за свои собственные ошибки»

— «Локомотив» сейчас лидирует в Западной конференции, но не так доминирует в регулярке, как в прошлом сезоне. С чем это связано?

— У нас было несколько матчей, когда мы поплатились за свои собственные ошибки. Соперник ими пользовался и наказывал нас. Но мы постараемся всё это убрать. Это очередной урок для нас, что нужно сохранять максимальную концентрацию в течение всех 60 минут каждого матча. В принципе, то, что мы идем вверху таблицы, говорит о нашей хорошей готовности. Но всегда есть, где прибавлять.

— Как при Бобе Хартли изменились конкретно к вам требования по сравнению со временами Игоря Никитина?

— Я не думаю, что что-то конкретное изменилось в этом плане. В целом всё сводится к одному и тому же, что я должен хорошо действовать в зоне обороны и по возможности бросать по воротам соперника.

— Что изменилось после ноябрьского увольнения из штаба «Локомотива» Дмитрия Рябыкина?

— Он в штабе у Боба отвечал за работу с защитниками — сейчас этим занимается Дмитрий Красоткин. Не могу сказать, что произошло какие-то значительные изменения после этого. Требования в хоккее вообще довольно стандартные.

— Как сейчас оцениваете шансы «Локомотива» по итогам этого сезона сохранить Кубок Гагарина у себя?

— У нас достаточно сильная команда, способная на многое. Для нас это вызов — попытаться снова выиграть Кубок Гагарина. Да, где-то по ходу сезона не всё складывается должным образом. Но мы должны преодолевать себя, делать правильные вещи на льду и добиваться своего.

Алексей Фомин

