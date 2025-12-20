Дер-Аргучинцев перешел из «Трактора» в московское «Динамо»

«Обмен с “Динамо” несет в себе несколько задач. Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдет на пользу. Джиошвили — один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции и стабильной игрой в неравных составах. При этом форвард способен набирать по 30 очков за сезон, имеет хороший бросок и очень полезен на пятаке. У него достаточно дефицитная позиция, тактически важная для “Трактора” в решении текущих и долгосрочных игровых вопросов. Это характерный и духовитый хоккеист, особо ценный в кубковой рубке, что добавляет ему вистов. Семену мы желаем всего доброго, на протяжении нескольких сезонов он был важной частью коллектива и внес значительный вклад в командный успех», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.