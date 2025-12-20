Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
0
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.80
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23:00
Оттава
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.55
П2
4.48
Хоккей. НХЛ
21.12
Баффало
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21.12
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.12
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
21.12
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
21.12
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.10
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2

Дер-Аргучинцев перешел из «Трактора» в московское «Динамо»

«Трактор» объявил об обмене Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Джиошвили.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Нападающий Семен Дер-Аргучинцев обменян из «Трактора» в московское «Динамо» на форварда Максима Джиошвили, сообщается в Telegram-канале челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее в субботу «бело-голубые» объявили, что Джиошвили покинул столичную команду и продолжит карьеру в другом клубе. Односторонний контракт Дер-Аргучинцева с «Динамо» рассчитан до 31 мая 2026 года. Игрок будет выступать за новый клуб под 71-м номером.

Всего в КХЛ на счету 29-летнего Джиошвили 88 очков (50 голов + 38 передач) в 252 встречах за «Динамо» и подмосковный «Витязь». В активе 25-летнего Дер-Аргучинцева 115 очков (42+73) в 198 матчах лиги за «Трактор» и нижегородское «Торпедо». Также он провел одну игру в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мейпл Лифс».

«Обмен с “Динамо” несет в себе несколько задач. Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдет на пользу. Джиошвили — один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции и стабильной игрой в неравных составах. При этом форвард способен набирать по 30 очков за сезон, имеет хороший бросок и очень полезен на пятаке. У него достаточно дефицитная позиция, тактически важная для “Трактора” в решении текущих и долгосрочных игровых вопросов. Это характерный и духовитый хоккеист, особо ценный в кубковой рубке, что добавляет ему вистов. Семену мы желаем всего доброго, на протяжении нескольких сезонов он был важной частью коллектива и внес значительный вклад в командный успех», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.