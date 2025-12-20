Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
0
:
Авангард
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.90
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.00
П2
4.75
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23:00
Оттава
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.55
П2
4.48
Хоккей. НХЛ
21.12
Баффало
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21.12
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
21.12
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
21.12
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
21.12
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.10
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2

«Ак Барс» 4-й раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победитлей шайбы забросили Степан Фальковский (11-я минута) и Александр Барабанов (56). У проигравших отличился Владислав Ефремов (60).

Ранее в этом сезоне «Салават Юлаев» трижды проиграл «Ак Барсу» при одной победе (1:3, 1:4, 4:1, 3:6).

«Ак Барс» набрал 52 очка в 39 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 33 очками в 37 встречах расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 27 декабря примет челябинский «Трактор», «Салават Юлаев» 23 декабря дома сыграет с хабаровским «Амуром».

Противостояние двух команд считается одним из самых принципиальных в КХЛ, а «зеленым дерби» его назвали из-за цвета формы обоих клубов.

Салават Юлаев
1:2
0:1, 0:0, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
20.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-57:54)
Тимур Билялов
1-й период
10:23
Степан Фальковский
(Михаил Фисенко)
11:45
Сергей Варлов
2-й период
21:07
Александр Жаровский
21:07
Михаил Фисенко
23:45
Никита Дыняк
27:59
Джек Родуолд
27:59
Михаил Фисенко
33:36
Джек Родуолд
36:39
Алексей Пустозеров
38:22
Илья Карпухин
3-й период
41:39
Егор Сучков
42:09
Григорий Панин
42:09
Илья Сафонов
43:59
Алексей Марченко
55:05
Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Артур Бровкин)
59:45
Владислав Ефремов
(Максим Кузнецов, Артем Пименов)
Статистика
Салават Юлаев
Ак Барс
Штрафное время
12
14
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит