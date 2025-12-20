«Ак Барс» 4-й раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победитлей шайбы забросили Степан Фальковский (11-я минута) и Александр Барабанов (56). У проигравших отличился Владислав Ефремов (60).
Ранее в этом сезоне «Салават Юлаев» трижды проиграл «Ак Барсу» при одной победе (1:3, 1:4, 4:1, 3:6).
«Ак Барс» набрал 52 очка в 39 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 33 очками в 37 встречах расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 27 декабря примет челябинский «Трактор», «Салават Юлаев» 23 декабря дома сыграет с хабаровским «Амуром».
Противостояние двух команд считается одним из самых принципиальных в КХЛ, а «зеленым дерби» его назвали из-за цвета формы обоих клубов.
Виктор Козлов
Анвар Гатиятулин
Семен Вязовой
(00:00-57:54)
Тимур Билялов
10:23
Степан Фальковский
(Михаил Фисенко)
11:45
Сергей Варлов
21:07
Александр Жаровский
21:07
Михаил Фисенко
23:45
Никита Дыняк
27:59
Джек Родуолд
27:59
Михаил Фисенко
33:36
Джек Родуолд
36:39
Алексей Пустозеров
38:22
Илья Карпухин
41:39
Егор Сучков
42:09
Григорий Панин
42:09
Илья Сафонов
43:59
Алексей Марченко
55:05
Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Артур Бровкин)
59:45
Владислав Ефремов
(Максим Кузнецов, Артем Пименов)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит