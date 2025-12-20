«Спартак» прервал серию поражений и второй раз в сезоне КХЛ обыграл СКА

Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Михаил Мальцев (34-я минута) и Вениамин Королев (56). У проигравших отличился Рокко Гримальди (2).
Ранее в этом сезоне «Спартак» обыгрывал СКА со счетом 3:1.
«Красно-белые» прервали серию из трех поражений.
«Спартак» набрал 42 очка в 37 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 43 очками в 36 встречах расположился на шестой строчке.
В следующем матче «Спартак» 22 декабря в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс», СКА 26 декабря на выезде встретится с минским «Динамо».
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
20.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Алексей Жамнов
Вратари
Артемий Плешков
(00:00-59:04)
Александр Георгиев
1-й период
01:40
Рокко Гримальди
(Маркус Филлипс, Джозеф Бландизи)
2-й период
28:28
Иван Воробьев
32:30
Валентин Зыков
33:03
Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
39:59
Джозеф Бландизи
39:59
Андрей Миронов
3-й период
55:43
Вениамин Королев
(Лукас Локхарт)
55:43
Брендан Лайпсик
Статистика
СКА
Спартак
Штрафное время
9
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит