Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23:00
Оттава
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.55
П2
4.48
Хоккей. НХЛ
21.12
Баффало
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21.12
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.12
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
21.12
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
21.12
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.10
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
21.12
Анахайм
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.12
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
21.12
Сан-Хосе
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
8
П1
X
П2

«Спартак» прервал серию поражений и второй раз в сезоне КХЛ обыграл СКА

Вениамин Королев забросил победную шайбу на 56-й минуте.

Источник: РБК Спорт

Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Мальцев (34-я минута) и Вениамин Королев (56). У проигравших отличился Рокко Гримальди (2).

Ранее в этом сезоне «Спартак» обыгрывал СКА со счетом 3:1.

«Красно-белые» прервали серию из трех поражений.

«Спартак» набрал 42 очка в 37 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 43 очками в 36 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Спартак» 22 декабря в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс», СКА 26 декабря на выезде встретится с минским «Динамо».

СКА
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
20.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Алексей Жамнов
Вратари
Артемий Плешков
(00:00-59:04)
Александр Георгиев
1-й период
01:40
Рокко Гримальди
(Маркус Филлипс, Джозеф Бландизи)
2-й период
28:28
Иван Воробьев
32:30
Валентин Зыков
33:03
Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
39:59
Джозеф Бландизи
39:59
Андрей Миронов
3-й период
55:43
Вениамин Королев
(Лукас Локхарт)
55:43
Брендан Лайпсик
Статистика
СКА
Спартак
Штрафное время
9
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит