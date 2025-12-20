«Авангард» победил «Локомотив», Серебряков оформил второй шатаут подряд

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Эндрю Потуральски (36-я минута), Дамир Шарипзянов (53) и Майкл Маклауд (60). Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков оформил шатаут во втором матче подряд, отразив 33 броска.