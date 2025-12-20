Ричмонд
«Авангард» победил «Локомотив», Серебряков оформил второй шатаут подряд

«Авангард» благодаря второму подряд шатауту Серебрякова победил «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Эндрю Потуральски (36-я минута), Дамир Шарипзянов (53) и Майкл Маклауд (60). Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков оформил шатаут во втором матче подряд, отразив 33 броска.

«Авангард», набрав 49 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 52 баллами продолжает лидировать на Западе. Ярославская команда прервала победную серию из четырех матчей в КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» 23 декабря примет владивостокский «Адмирал», днем позднее «Авангард» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

Локомотив
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
20.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-57:59)
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(58:58-59:19)
1-й период
13:40
Артем Блажиевский
19:22
Артур Каюмов
2-й период
22:00
Артем Блажиевский
35:52
Эндрю Потуральски
(Дамир Шарипзянов)
3-й период
51:50
Рушан Рафиков
52:21
Дамир Шарипзянов
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
58:58
Александр Радулов
59:39
Майкл Маклауд
(Эндрю Потуральски, Максим Лажуа)
Статистика
Локомотив
Авангард
Штрафное время
6
4
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит