«Авангард» всухую на выезде обыграл «Локомотив»

Непростой для «ястребов» получилась заключительная выездная игра серии. В первом периоде ярославцы выдержали стартовый натиск гостей и были значительно ближе к тому, чтобы отличиться первыми. Тенденция «железнодорожников» атаковать продолжилась и после перерыва, и вот уже «ястребам» удалось выровнять игру. Забить первой могла любая из команд, повезло «Авангарду»: Эндрю Потуральски убежал в контратаку и пробил Даниила Исаева. В третьей двадцатиминутке «ястребы» закрепили успех: Дамир Шарипзянов и Майкл Маклауд реализовали большинство и в очередной раз улучшили цифры омичей в этом компоненте.