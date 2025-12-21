Ричмонд
«Авангард» всухую на выезде обыграл «Локомотив»

Боб Хартли всё ещё не может обыграть «ястребов».

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» одержал вторую сухую победу подряд, обыграв на выезде ярославский «Локомотив» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Непростой для «ястребов» получилась заключительная выездная игра серии. В первом периоде ярославцы выдержали стартовый натиск гостей и были значительно ближе к тому, чтобы отличиться первыми. Тенденция «железнодорожников» атаковать продолжилась и после перерыва, и вот уже «ястребам» удалось выровнять игру. Забить первой могла любая из команд, повезло «Авангарду»: Эндрю Потуральски убежал в контратаку и пробил Даниила Исаева. В третьей двадцатиминутке «ястребы» закрепили успех: Дамир Шарипзянов и Майкл Маклауд реализовали большинство и в очередной раз улучшили цифры омичей в этом компоненте.

«Авангард» второй раз за сезон (третий с учётом Кубка Блинова) обыгрывает «Локомотив» Боба Хартли. По проценту набранных очков омичи идут на втором месте в лиге, уступая только магнитогорскому «Металлургу». Далее у подопечных Ги Буше — домашняя серия игр. Она начнётся в среду, 24 декабря, матчем с нижнекамским «Нефтехимиком».