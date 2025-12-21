Громкий обмен в КХЛ — «Трактор» и «Динамо» махнулись форвардами. Но Джиошвили не спасет сезон для Челябинска

В былые сезоны 20 декабря являлось бы началом самой горячей недели на трансферном рынке КХЛ. Еще год назад в регулярном чемпионате дедлайн был намечен на 27 декабря. Однако теперь конечная дата переходов сдвинута на месяц. Обмены и подписания в этом сезоне закончатся 25 января. Но это не мешает клубам суетиться на рынке уже сейчас, в преддверии Нового года. Одним из самых громких обменов этой регулярки стала сделка между «Трактором» и «Динамо».
Буквально на днях появились слухи о потенциальных изменениях в составе. «СЭ» сообщил, что в команде ищут способы избавиться от так называемых «игроков Кудашова» — Адамчука, Джиошвили и Комтуа. И вот, один из этих предполагаемых «отверженных» нашел себе новую команду. Максима Джиошвили москвичи отправили в Челябинск, а взамен получили Семена Дер-Аргучинцева.
Если смотреть исключительно на статистику, то выиграло от этого обмена «Динамо». Москвичи получили форварда, на счету которого в этом сезоне 23 очка в 33 играх. Тогда как Джиошвили, проведя на три матча больше, заработал всего 9 очков. Крайне скромный показатель для форварда. Впрочем, здесь надо четко понимать, что Дер-Аргучинцев и Джиошвили — игроки совершенно разного формата, хотя оба занимают на площадке позицию крайнего нападающего.
Динамовцы получают миниатюрного, быстрого и техничного форварда. Звучит неплохо, но у команды Вячеслава Козлова и раньше не было дефицита игроков для топ-6. Чего только стоят Никита Гусев и Дилан Сикьюра. Последний, к слову, пришел год назад из «Трактора». Оглядываясь назад, понимаешь, насколько же выигрышным для москвичей получился обмен канадца на Прибыльского и Гуськова. Видимо, вдохновившись этим положительным опытом, в столичном клубе решили снова обратиться к челябинским коллегам.
Приобретение Дер-Аргучинцева было бы логичным, если бы он являлся чистокровным центром. Прямые и косвенные свидетельства говорят нам о том, что «Динамо» последние недели, а то и месяцы, было в поиске центрального нападающего. Учитывая постоянные травмы Седрика Пакетта, за спиной Джордана Уила образовалась настоящая дыра. Может ли ее заткнуть Дер-Аргучинцев? В юности он и правда играл в центре, и даже первый сезон в «Тракторе» провел на этой позиции, но за последние полтора сезона выходил на вбрасывания всего пять раз. И ни разу не выиграл.
Остается только надеяться, что в «Динамо» знают, насколько Дер-Аргучинцев слаб на точке. Да и габаритов для игры в центре ему явно недостает. А на краю он москвичам, как будто, уже и не особо нужен. Меняя Джошвили на Дер-Аргучинцева, бело-голубые почти не трогают свою платежную ведомость. Между форвардами, ставшими фигурантами одного обмена, разница в зарплате всего 5 миллионов в пользу новичка динамовцев. Учитывая, какая существенная у них разница в статистике, это можно воспринимать как погрешность.
Дер-Аргучинцев хотел уйти из «Трактора». По крайней мере, таковым было его желание на тот момент, пока главным тренером черно-белых был Бен Гру. С канадским тренером у форварда на протяжении полутора лет были трения. Однако теперь в Челябинске нет ни Гру, ни самого Семена. Кого же челябинцы получили взамен? Джиошвили — один из сильнейших силовых форвардов лиги. С его габаритами он классно действует у бортов, да и перед воротами в большинстве полезен. В этом сезоне Максим несколько захандрил, но в двух предыдущих чемпионатах стабильно забивал по 11 шайб.
Новый форвард концептуально подходит «Трактору», а особенно его менеджеру. Алексей Волков высоко ценит крупных форвардов, что можно было наблюдать по его работе в «Авангарде», где после чемпионства был собран знаменитый «омский ОМОН». Уже экс-динамовец стал четвертым нападающим в составе «Трактора» после Коршкова, Кадейкина и Никонова, чей рост зашкаливает за 190 сантиметров. В некотором роде Волков исправляет свои же ошибки. Он снова насыщает нижние звенья рабочими форвардами после того как обменял Котляревского и потерял Робинсона.
Состав «Трактора» стал чуть более сбалансированным. Теперь в Челябинске появилось на одного нападающего больше, кто может не только играть на рояле, но и таскать его. Вот только от кувыркающейся весь сезон команды мы ждем совершенно иной сбалансированности. Прежде всего — баланса между атакой и обороной. А главное — весь Челябинск ждет подписание на позицию основного вратаря, которая оказалась вакантна после расторжения Криса Дригера. Латать эти дыры Волков почему-то не спешит, хотя прошлогодние финалисты находятся уже в двух очках от того, чтобы вылететь из зоны плей-офф.
Кто-то скажет, что еще не вечер, до дедлайна месяц, а до окончания регулярки и того больше. Вроде бы можно успеть все исправить и почти все наверстать. Вот только «Трактор» в лице Дер-Аргучинцева отдал ценный актив. Одного из тех форвардов, кого можно было бы обменять и получить нечто важное в другие линии. Ранее «Трактор» уже обменял в СКА Пьеррика Дюбе, и не получил ничего, кроме места под потолком для Виталия Кравцова. Теперь чуть ли не единственный нападающий, которого Волков может обменять на что-то действительно стоящее, это Василий Глотов. Других активов у менеджера одной из самых проблемных команд чемпионата нет.