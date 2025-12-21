Громкий обмен в КХЛ — «Трактор» и «Динамо» махнулись форвардами. Но Джиошвили не спасет сезон для Челябинска

Кто-то скажет, что еще не вечер, до дедлайна месяц, а до окончания регулярки и того больше. Вроде бы можно успеть все исправить и почти все наверстать. Вот только «Трактор» в лице Дер-Аргучинцева отдал ценный актив. Одного из тех форвардов, кого можно было бы обменять и получить нечто важное в другие линии. Ранее «Трактор» уже обменял в СКА Пьеррика Дюбе, и не получил ничего, кроме места под потолком для Виталия Кравцова. Теперь чуть ли не единственный нападающий, которого Волков может обменять на что-то действительно стоящее, это Василий Глотов. Других активов у менеджера одной из самых проблемных команд чемпионата нет.