Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.75
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
3
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.50
П2
48.00
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
22.12
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.40
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.30
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
22.12
Даллас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.57
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
22.12
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
22.12
Нэшвилл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
22.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
22.12
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.17
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
6
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Сент-Луис
6
П1
X
П2

«Барыс» расторг контракт с получившим травму канадцем

Клуб КХЛ «Барыс» расторг контракт с получившим травму канадцем Уотерспуном.

Источник: ХК "Барыс"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» сообщил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским защитником Тайлером Уотерспуном.

Уотерспун выбыл на длительный срок из-за травмы коленного сустава, полученной 31 октября в выездном матче против челябинского «Трактора» (3:6) и требующей оперативного лечения и длительного периода восстановления.

Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

Уотерспуну 32 года. В текущем сезоне он провел девять матчей в составе «Барыса», не отметившись результативными действиями.