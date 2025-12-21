«Барыс» расторг контракт с получившим травму канадцем

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» сообщил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским защитником Тайлером Уотерспуном.
Уотерспун выбыл на длительный срок из-за травмы коленного сустава, полученной 31 октября в выездном матче против челябинского «Трактора» (3:6) и требующей оперативного лечения и длительного периода восстановления.
Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
Уотерспуну 32 года. В текущем сезоне он провел девять матчей в составе «Барыса», не отметившись результативными действиями.