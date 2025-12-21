Три очка Косолапова принесли «Сибири» победу над «Амуром» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). В составе «Сибири» шайбы забросили Вячеслав Лещенко (19-я минута), Егор Аланов (29) и Антон Косолапов (31, 60). У «Амура» отличились Ярослав Лихачев (37) и Александр Гальченюк (47).
23-летний Косолапов отметился в матче также результативной передачей. Форвард присоединился к «Сибири» в конце ноября в результате обмена. В семи играх за новую команду он набрал 13 (7+6) очков.
Гальченюк набрал 100 (45 голов + 55 передач) очков в КХЛ. На достижение результата 31-летнему форварду понадобилось 155 игр.
«Сибирь» (30 очков) занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, где «Амур» (34) идет седьмым.
В следующем матче «Сибирь» примет екатеринбургский «Автомобилист» 23 декабря. «Амур» в этот же день сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» на льду соперника.
Ярослав Люзенков
Александр Андриевский
Антон Красоткин
Максим Дорожко
(00:00-58:12)
Максим Дорожко
(59:22-59:26)
Максим Дорожко
(c 59:43)
18:35
Вячеслав Лещенко
(Чэйз Приски)
27:39
Игнат Коротких
28:17
Егор Аланов
(Антон Косолапов, Тэйлор Бек)
29:17
Алекс Гальченюк
30:34
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
36:57
Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Егор Рыков)
46:09
Алекс Гальченюк
(Илья Талалуев)
59:43
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Даниил Валитов)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
