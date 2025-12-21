Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
2
:
Адмирал
2
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.60
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
0
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.00
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
1
:
Сочи
4
Все коэффициенты
П1
58.00
X
12.20
П2
1.07
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
22.12
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.40
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.30
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
22.12
Даллас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.57
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
22.12
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
22.12
Нэшвилл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
22.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.32
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
22.12
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.17
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.12
Эдмонтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.91
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
6
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Каролина
4
П1
X
П2

Три очка Косолапова принесли «Сибири» победу над «Амуром» в матче КХЛ

Дубль Косолапова принес «Сибири» победу над «Амуром» в матче КХЛ.

Источник: ХК "Сибирь"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Новосибирске завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). В составе «Сибири» шайбы забросили Вячеслав Лещенко (19-я минута), Егор Аланов (29) и Антон Косолапов (31, 60). У «Амура» отличились Ярослав Лихачев (37) и Александр Гальченюк (47).

23-летний Косолапов отметился в матче также результативной передачей. Форвард присоединился к «Сибири» в конце ноября в результате обмена. В семи играх за новую команду он набрал 13 (7+6) очков.

Гальченюк набрал 100 (45 голов + 55 передач) очков в КХЛ. На достижение результата 31-летнему форварду понадобилось 155 игр.

«Сибирь» (30 очков) занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, где «Амур» (34) идет седьмым.

В следующем матче «Сибирь» примет екатеринбургский «Автомобилист» 23 декабря. «Амур» в этот же день сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» на льду соперника.

Сибирь
4:2
1:0, 2:1, 1:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11127 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Александр Андриевский
Вратари
Антон Красоткин
Максим Дорожко
(00:00-58:12)
Максим Дорожко
(59:22-59:26)
Максим Дорожко
(c 59:43)
1-й период
18:35
Вячеслав Лещенко
(Чэйз Приски)
2-й период
27:39
Игнат Коротких
28:17
Егор Аланов
(Антон Косолапов, Тэйлор Бек)
29:17
Алекс Гальченюк
30:34
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
36:57
Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Егор Рыков)
3-й период
46:09
Алекс Гальченюк
(Илья Талалуев)
59:43
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Даниил Валитов)
Статистика
Сибирь
Амур
Штрафное время
0
4
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит