«Барыс» пропустил пять шайб и допустил сенсацию в КХЛ

Интересно, что «Сочи» перед этим матчем считался худшей командой КХЛ — в активе у команды было всего 23 очка. «Барыс», напротив, имел 34 очка и подходил к игре в роли явного фаворита. Несмотря на это, именно гости одержали уверенную победу и прервали серию из двух поражений подряд, тогда как для астанчан это первое поражение за последние три встречи.