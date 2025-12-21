«Барыс» пропустил пять шайб и допустил сенсацию в КХЛ

Единственную шайбу в составе астанинской команды забросил Семён Симонов. У гостей отличились Денис Венгрыжановский (дубль), Даниил Сероух, Артём Волков и Кэмерон Ли.
Интересно, что «Сочи» перед этим матчем считался худшей командой КХЛ — в активе у команды было всего 23 очка. «Барыс», напротив, имел 34 очка и подходил к игре в роли явного фаворита. Несмотря на это, именно гости одержали уверенную победу и прервали серию из двух поражений подряд, тогда как для астанчан это первое поражение за последние три встречи.
В сезонной серии между клубами зафиксирован счёт 1:1: обе команды выиграли гостевые матчи.
Следующие матчи: «Барыс» примет «Трактор», а «Сочи» встретится с «Торпедо».
Михаил Кравец
Дмитрий Михайлов
Андрей Шутов
(00:00-10:24)
Павел Хомченко
Никита Бояркин
(c 10:24)
03:16
Денис Венгрыжановский
(Сергей Попов, Ноэль Хофенмайер)
04:51
Даниил Сероух
(Ноэль Хофенмайер, Илья Николаев)
05:16
Семен Симонов
(Райлли Уолш, Всеволод Логвин)
06:53
Макс Эллис
10:24
Артем Волков
(Макс Эллис, Дмитрий Кагарлицкий)
16:32
Дмитрий Кагарлицкий
17:00
Майк Веккионе
20:04
Мэйсон Морелли
26:20
Рафаэль Бикмуллин
31:21
Даниил Сероух
34:06
Кэмерон Ли
(Матвей Гуськов, Макс Эллис)
41:53
Уильям Биттен
52:18
Кэмерон Ли
58:41
Денис Венгрыжановский
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит