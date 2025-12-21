Ричмонд
«Барыс» пропустил пять шайб и допустил сенсацию в КХЛ

В очередном туре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» на домашнем льду потерпел разгромное поражение от «Сочи» — 1:5, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Единственную шайбу в составе астанинской команды забросил Семён Симонов. У гостей отличились Денис Венгрыжановский (дубль), Даниил Сероух, Артём Волков и Кэмерон Ли.

Интересно, что «Сочи» перед этим матчем считался худшей командой КХЛ — в активе у команды было всего 23 очка. «Барыс», напротив, имел 34 очка и подходил к игре в роли явного фаворита. Несмотря на это, именно гости одержали уверенную победу и прервали серию из двух поражений подряд, тогда как для астанчан это первое поражение за последние три встречи.

В сезонной серии между клубами зафиксирован счёт 1:1: обе команды выиграли гостевые матчи.

Следующие матчи: «Барыс» примет «Трактор», а «Сочи» встретится с «Торпедо».

Барыс
1:5
1:3, 0:1, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8136 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Дмитрий Михайлов
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-10:24)
Павел Хомченко
Никита Бояркин
(c 10:24)
1-й период
03:16
Денис Венгрыжановский
(Сергей Попов, Ноэль Хофенмайер)
04:51
Даниил Сероух
(Ноэль Хофенмайер, Илья Николаев)
05:16
Семен Симонов
(Райлли Уолш, Всеволод Логвин)
06:53
Макс Эллис
10:24
Артем Волков
(Макс Эллис, Дмитрий Кагарлицкий)
16:32
Дмитрий Кагарлицкий
17:00
Майк Веккионе
2-й период
20:04
Мэйсон Морелли
26:20
Рафаэль Бикмуллин
31:21
Даниил Сероух
34:06
Кэмерон Ли
(Матвей Гуськов, Макс Эллис)
3-й период
41:53
Уильям Биттен
52:18
Кэмерон Ли
58:41
Денис Венгрыжановский
Статистика
Барыс
Сочи
Штрафное время
4
12
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит