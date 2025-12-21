Ричмонд
«Автомобилист» дома победил «Адмирал»

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Стефан Да Коста, 2 (1+1) результативных балла на свой счет записал Рид Буше, также голом отметился Брукс Мэйсек. За гостей по шайбе забросили Игорь Гераськин и Павел Шэн.

«Автомобилист» набрал 43 очка в 37 матчах и сохраняет четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 30 очками после 35 игр располагается на предпоследней, 10-й позиции.

23 декабря екатеринбуржцы на выезде сыграют против «Сибири». Команда из Владивостока в этот же день в гостях встретится с «Локомотивом».

Автомобилист
3:2
1:2, 2:0, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9828 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Ильнур Гизатуллин
Вратари
Владимир Галкин
Адам Хуска
(00:00-56:51)
Адам Хуска
(58:10-58:20)
Адам Хуска
(59:43-59:49)
1-й период
12:41
Игорь Гераськин
(Аркадий Шестаков, Никита Сошников)
12:41
Командный штраф
13:30
Кайл Олсон
14:49
Дмитрий Дерябин
15:12
Брукс Мэйсек
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
17:04
Павел Шэн
(Павел Коледов)
2-й период
25:34
Стефан Да Коста
(Александр Шаров, Джесси Блэкер)
25:34
Командный штраф
30:59
Дмитро Тимашов
31:47
Рид Буше
(Дмитрий Юдин, Стефан Да Коста)
3-й период
46:13
Сергей Зборовский
Статистика
Автомобилист
Адмирал
Штрафное время
4
11
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит