«Их не было с первых минут». Тренер «Барыса» назвал причину разгрома 1:5 в КХЛ

Главный тренер астанинского «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение «Сочи» (1:5) в рамках домашнего матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Источник: ХК "Барыс"

— После двух хороших игр, всё, что мы заработали: и очки, и симпатию зрителей, мы уничтожили этой игрой. Мы вернулись к нулю. Только начали поднимать голову, но сами себе её решили опустить. Основные факторы всегда были: вратарь, игра в обороне, большинство, самоотверженность. Сегодня их не было с первых минут практически.

Нельзя сказать, что мы не настраивались выиграть. Но соперник был более настроен, хотел больше, чем мы. Быстрые пропущенные голы настроения не поднимают. Но нельзя ошибаться, подставлять себя и вратаря. Да, вроде пытались, вроде бросали, сделали 40 бросков. Поэтому шайба и не идёт туда. Значит, где-то в голове мы допустили такую идею, что будем обыгрывать всех подряд без потерь сил и здоровья. Такого не бывает. Я считаю, по такой игре результат закономерен, — заявил Кравец на послематчевой пресс-конференции.

— Андрея Шутова поменяли, потому что увидели индивидуальные ошибки? Или, чтобы встряхнуть команду?

— Да не из-за того, что третья шайба. Во-первых, просто всего лишь семь бросков по воротам. Но Андрей очень достойно отыграл, и это в основном, можно сказать, очень большая его заслуга в победах на выезде. Никите тоже нужно играть, и мы решили дать ему возможность тоже себя реализовать в этой игре.

— Как себя чувствует Никита Бояркин?

— Да, вроде в раздевалке всё хорошо, всё нормально, но, естественно, лёд прикладывает, но гораздо лучше он себя чувствует.

— Сегодня в первом периоде пропустили три гола. Можно ли сказать, что оставили много сил на выезде?

— Сил, конечно, мы отдали много на выезде. И поздно утром вернулись. Не всё как бы хотелось складывалось. Но у нас и был выходной. Я считаю, что, если бы мы проиграли на выезде, тогда можно было бы сказать, что мы какие-то силы отдали, эмоции потеряли. А здесь мы, наоборот, выиграли. Мы все на подъеме с хорошим настроением, поэтому дело не в силах. Дело в голове.

— Насколько серьёзна травма у Адама Шила?

— Пока лечится. Чувствует себя тоже вроде хорошо. И реабилитация достаточно хорошо проходит. Но не будем торопиться. Пусть до конца восстановится.

— Будет ли в команде ещё один защитник? Команда уже какую игру остаётся без игрока на этой позиции в четвёртом звене.

— Ну, конечно, мы хотели бы и защитника, и нападающих, но на рынке практически никого нет. Поэтому это все сложно. Над этим работаем, но пока, пока вариантов нет.

В данный момент «Барыс» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 34 очка.

В очном противостоянии текущего сезона команды обменялись гостевыми победами — счёт серии составляет 1:1.

Следующий матч астанинский клуб проведёт 23 декабря, когда на своём льду примет челябинский «Трактор».

Барыс
1:5
1:3, 0:1, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8136 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Дмитрий Михайлов
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-10:24)
Павел Хомченко
Никита Бояркин
(c 10:24)
1-й период
03:16
Денис Венгрыжановский
(Ноэль Хофенмайер, Сергей Попов)
04:51
Даниил Сероух
(Ноэль Хофенмайер, Илья Николаев)
05:16
Семен Симонов
(Всеволод Логвин, Райлли Уолш)
06:53
Макс Эллис
10:24
Артем Волков
(Дмитрий Кагарлицкий, Макс Эллис)
16:32
Дмитрий Кагарлицкий
17:00
Майк Веккионе
2-й период
20:04
Мэйсон Морелли
26:20
Рафаэль Бикмуллин
31:21
Даниил Сероух
34:06
Кэмерон Ли
(Макс Эллис, Матвей Гуськов)
3-й период
41:53
Уильям Биттен
52:18
Кэмерон Ли
58:41
Денис Венгрыжановский
Статистика
Барыс
Сочи
Штрафное время
4
12
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит