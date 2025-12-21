«Их не было с первых минут». Тренер «Барыса» назвал причину разгрома 1:5 в КХЛ

— После двух хороших игр, всё, что мы заработали: и очки, и симпатию зрителей, мы уничтожили этой игрой. Мы вернулись к нулю. Только начали поднимать голову, но сами себе её решили опустить. Основные факторы всегда были: вратарь, игра в обороне, большинство, самоотверженность. Сегодня их не было с первых минут практически.
Нельзя сказать, что мы не настраивались выиграть. Но соперник был более настроен, хотел больше, чем мы. Быстрые пропущенные голы настроения не поднимают. Но нельзя ошибаться, подставлять себя и вратаря. Да, вроде пытались, вроде бросали, сделали 40 бросков. Поэтому шайба и не идёт туда. Значит, где-то в голове мы допустили такую идею, что будем обыгрывать всех подряд без потерь сил и здоровья. Такого не бывает. Я считаю, по такой игре результат закономерен, — заявил Кравец на послематчевой пресс-конференции.
— Андрея Шутова поменяли, потому что увидели индивидуальные ошибки? Или, чтобы встряхнуть команду?
— Да не из-за того, что третья шайба. Во-первых, просто всего лишь семь бросков по воротам. Но Андрей очень достойно отыграл, и это в основном, можно сказать, очень большая его заслуга в победах на выезде. Никите тоже нужно играть, и мы решили дать ему возможность тоже себя реализовать в этой игре.
— Как себя чувствует Никита Бояркин?
— Да, вроде в раздевалке всё хорошо, всё нормально, но, естественно, лёд прикладывает, но гораздо лучше он себя чувствует.
— Сегодня в первом периоде пропустили три гола. Можно ли сказать, что оставили много сил на выезде?
— Сил, конечно, мы отдали много на выезде. И поздно утром вернулись. Не всё как бы хотелось складывалось. Но у нас и был выходной. Я считаю, что, если бы мы проиграли на выезде, тогда можно было бы сказать, что мы какие-то силы отдали, эмоции потеряли. А здесь мы, наоборот, выиграли. Мы все на подъеме с хорошим настроением, поэтому дело не в силах. Дело в голове.
— Насколько серьёзна травма у Адама Шила?
— Пока лечится. Чувствует себя тоже вроде хорошо. И реабилитация достаточно хорошо проходит. Но не будем торопиться. Пусть до конца восстановится.
— Будет ли в команде ещё один защитник? Команда уже какую игру остаётся без игрока на этой позиции в четвёртом звене.
— Ну, конечно, мы хотели бы и защитника, и нападающих, но на рынке практически никого нет. Поэтому это все сложно. Над этим работаем, но пока, пока вариантов нет.
В данный момент «Барыс» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 34 очка.
В очном противостоянии текущего сезона команды обменялись гостевыми победами — счёт серии составляет 1:1.
Следующий матч астанинский клуб проведёт 23 декабря, когда на своём льду примет челябинский «Трактор».
