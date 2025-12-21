«Их не было с первых минут». Тренер «Барыса» назвал причину разгрома 1:5 в КХЛ

— Сил, конечно, мы отдали много на выезде. И поздно утром вернулись. Не всё как бы хотелось складывалось. Но у нас и был выходной. Я считаю, что, если бы мы проиграли на выезде, тогда можно было бы сказать, что мы какие-то силы отдали, эмоции потеряли. А здесь мы, наоборот, выиграли. Мы все на подъеме с хорошим настроением, поэтому дело не в силах. Дело в голове.