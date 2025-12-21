Хоккеисты «Динамо» разгромили «Ладу», Пинчук оформил дубль, Лимож набрал четыре очка

В воскресенье, 21 декабря, «зубры» принимали тольяттинскую «Ладу». Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом минчан, на 10-й минуте счет открыл Илья Усов. В начале второго игрового отрезка друг за другом отличились Даниил Липский и Роб Хэмилтон, а незадолго до ухода на перерыв заброшенными шайбами отметились Сэм Энас и Сергей Кузнецов. На четыре гола хозяев в этом периоде волжане сумели ответить только одним.
В заключительной 20-минутке Виталий Пинчук оформил дубль и довел разрыв в счете до разгромного. Между двумя шайбами форварда «зубров» случилась и результативная атака «Лады». Итог игры — 7:2 в пользу «Динамо», четыре ассистентских балла за победителей заработал Алекс Лимож. Подопечные Дмитрия Квартальнова продлили серию с набранными очками до восьми матчей.
Столичный клуб с 51 баллом в активе поднялся на второе место в Западной конференции, отставание от лидирующего «Локомотива» составляет всего один пункт. Домашнюю серию нашей команды продолжит поединок с московскими динамовцами, которые уступают «зубрам» в таблице одно очко. Встреча в «Минск-Арене» пройдет 23 декабря и стартует в 19.30.
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Василий Демченко
Александр Трушков
(00:00-25:32)
Иван Бочаров
(c 25:32)
09:39
Илья Усов
(Николай Салыго, Никита Пышкайло)
11:56
Командный штраф
16:10
Алекс Коттон
23:37
Даниил Липский
(Даррен Дитц, Роберт Хэмилтон)
25:32
Роберт Хэмилтон
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
27:43
Роберт Хэмилтон
27:43
Райли Савчук
30:03
Никита Михайлов
(Николай Макаров)
34:15
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
37:22
Никита Михайлов
39:30
Сергей Кузнецов
(Сэм Энас, Алекс Лимож)
40:19
Виталий Пинчук
(Тай Смит, Ксавье Уэлле)
40:19
Командный штраф
45:15
Андрей Чивилев
47:23
Андрей Чивилев
49:31
Андрей Обидин
49:57
Сергей Кузнецов
52:38
Дмитрий Кугрышев
54:14
Виталий Пинчук
(Тай Смит, Алекс Лимож)
59:44
Колби Уильямс
59:44
Дмитрий Кугрышев
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит