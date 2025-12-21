Ричмонд
Хоккеисты «Динамо» разгромили «Ладу», Пинчук оформил дубль, Лимож набрал четыре очка

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы удачно начали последнюю домашнюю серию календарного года в Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В воскресенье, 21 декабря, «зубры» принимали тольяттинскую «Ладу». Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом минчан, на 10-й минуте счет открыл Илья Усов. В начале второго игрового отрезка друг за другом отличились Даниил Липский и Роб Хэмилтон, а незадолго до ухода на перерыв заброшенными шайбами отметились Сэм Энас и Сергей Кузнецов. На четыре гола хозяев в этом периоде волжане сумели ответить только одним.

В заключительной 20-минутке Виталий Пинчук оформил дубль и довел разрыв в счете до разгромного. Между двумя шайбами форварда «зубров» случилась и результативная атака «Лады». Итог игры — 7:2 в пользу «Динамо», четыре ассистентских балла за победителей заработал Алекс Лимож. Подопечные Дмитрия Квартальнова продлили серию с набранными очками до восьми матчей.

Столичный клуб с 51 баллом в активе поднялся на второе место в Западной конференции, отставание от лидирующего «Локомотива» составляет всего один пункт. Домашнюю серию нашей команды продолжит поединок с московскими динамовцами, которые уступают «зубрам» в таблице одно очко. Встреча в «Минск-Арене» пройдет 23 декабря и стартует в 19.30.

Динамо Мн
7:2
1:0, 4:1, 2:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Вратари
Василий Демченко
Александр Трушков
(00:00-25:32)
Иван Бочаров
(c 25:32)
1-й период
09:39
Илья Усов
(Николай Салыго, Никита Пышкайло)
11:56
Командный штраф
16:10
Алекс Коттон
2-й период
23:37
Даниил Липский
(Даррен Дитц, Роберт Хэмилтон)
25:32
Роберт Хэмилтон
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
27:43
Роберт Хэмилтон
27:43
Райли Савчук
30:03
Никита Михайлов
(Николай Макаров)
34:15
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
37:22
Никита Михайлов
39:30
Сергей Кузнецов
(Сэм Энас, Алекс Лимож)
3-й период
40:19
Виталий Пинчук
(Тай Смит, Ксавье Уэлле)
40:19
Командный штраф
45:15
Андрей Чивилев
47:23
Андрей Чивилев
49:31
Андрей Обидин
49:57
Сергей Кузнецов
52:38
Дмитрий Кугрышев
54:14
Виталий Пинчук
(Тай Смит, Алекс Лимож)
59:44
Колби Уильямс
59:44
Дмитрий Кугрышев
Статистика
Динамо Мн
Лада
Штрафное время
6
18
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит