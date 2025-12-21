Хоккеисты «Динамо» разгромили «Ладу», Пинчук оформил дубль, Лимож набрал четыре очка

В воскресенье, 21 декабря, «зубры» принимали тольяттинскую «Ладу». Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом минчан, на 10-й минуте счет открыл Илья Усов. В начале второго игрового отрезка друг за другом отличились Даниил Липский и Роб Хэмилтон, а незадолго до ухода на перерыв заброшенными шайбами отметились Сэм Энас и Сергей Кузнецов. На четыре гола хозяев в этом периоде волжане сумели ответить только одним.