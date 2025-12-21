Тренер «Лады» — о разгромном поражении минскому «Динамо»: «Безвольная и бесхарактерная игра»

На данный момент «Лада» располагается на 10-м месте в таблице Западной конференции с 25 очками после 37 матчей.
— С первых минут матча стало понятно, что вышла играть одна команда. Наша команда проиграла сегодня по всем статьям. Буду говорить от всего тренерского штаба. Большая доля вины в проигрыше — моя. Я не угадал с составом, была другая идея, но, сославшись на прошлый матч, не стал менять игроков. Второе — когда я принял команду в сентябре, говорил ребятам: «Уступить можно, проиграть нельзя». Сегодня мы проиграли. Безвольная и бесхарактерная игра. Не игра, наверное. Беру ответственность за поражение на себя. Есть над чем задуматься.
— Команда много играла в меньшинстве.
— Были отрицательные эмоции, их надо направлять на соперника. Надо продолжать работать как бы ни складывался матч. Надо играть за болельщиков, за эмблему, за свое имя.
— Как оцените матч для Уильямса и Макарова?
— У Макарова не сложилась игра. Уильямс сыграл неплохо. В атаке мы выглядели беспомощно.
— Почему решили поменять вратаря?
— Пытались как‑то исправить ситуацию, встряхнуть команду. Надо было продолжать работать, но до конца все не сработало, — сказал Десятков на пресс-конференции.
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Василий Демченко
Александр Трушков
(00:00-25:32)
Иван Бочаров
(c 25:32)
09:39
Илья Усов
(Николай Салыго, Никита Пышкайло)
11:56
Командный штраф
16:10
Алекс Коттон
23:37
Даниил Липский
(Роберт Хэмилтон, Даррен Дитц)
25:32
Роберт Хэмилтон
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
27:43
Роберт Хэмилтон
27:43
Райли Савчук
30:03
Никита Михайлов
(Николай Макаров)
34:15
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
37:22
Никита Михайлов
39:30
Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
40:19
Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Тай Смит)
40:19
Дмитрий Кугрышев
45:15
Андрей Чивилев
47:23
Андрей Чивилев
49:31
Андрей Обидин
49:57
Сергей Кузнецов
52:38
Дмитрий Кугрышев
54:14
Виталий Пинчук
(Тай Смит, Алекс Лимож)
59:44
Колби Уильямс
59:44
Дмитрий Кугрышев
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит