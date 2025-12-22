Ричмонд
Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Сергей Калинин подписал полноценный контракт с армейцами.

Источник: ХК ЦСКА

5 декабря красно-синие подписали пробный контракт с 34-летним россиянином. Форвард принял участие в 3 матчах армейцев и не отличился результативными действиями.

Калинин уже выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. В КХЛ он также играл за «Авангард», СКА, «Трактор» и «Витязь». На счету 34-летнего нападающего 230 (97+133) очков в 711 матчах в лиге.

В составе сборной России Калинин становился победителем чемпионата мира-2014 и Олимпиады-2018.

ЦСКА
0:1
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9388 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Вячеслав Козлов
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-65:00)
Владислав Подъяпольский
(00:00-65:00)
1-й период
02:53
Иван Патрихаев
03:54
Джордан Уил
06:59
Джордан Уил
2-й период
20:00
Антон Слепышев
3-й период
43:00
Сергей Калинин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артем Ильенко
(Динамо М)
Статистика
ЦСКА
Динамо М
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит