Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА

Калинин уже выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. В КХЛ он также играл за «Авангард», СКА, «Трактор» и «Витязь». На счету 34-летнего нападающего 230 (97+133) очков в 711 матчах в лиге.