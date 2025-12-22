Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.15
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

«Спартак» одержал вторую волевую победу подряд в КХЛ

Московский «Спартак» победил в гостях «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1.

У «Дрэгонс» счет открыл Никита Попугаев на 12-й минуте. «Спартак» ответил шайбами Адама Ружички (28), Ивана Рябова (30) и Джозефа Кина (35).

В предыдущем матче «Спартак» победил петербургский СКА со счетом 2:1, также пропустив первым. Благодаря этому команда Алексея Жамнова прервала трехматчевую серию поражений.

«Дрэгонс» проиграл четвертый матч подряд.

Китайский клуб (ранее — «Куньлунь») в межсезонье переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург и сменил название.

Шанхай Дрэгонс
1:3
1:0, 0:3, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
22.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 5072 зрителя
Главные тренеры
Жерар Галлан
Алексей Жамнов
Вратари
Патрик Рибар
(00:00-55:06)
Александр Георгиев
Патрик Рибар
(57:05-57:25)
1-й период
04:11
Кевин Лабанк
07:31
Никита Попугаев
11:23
Никита Попугаев
(Борна Рендулич, Трой Джозефс)
2-й период
27:18
Адам Ружичка
(Кристиан Ярош, Иван Воробьев)
29:57
Иван Рябов
(Демид Мансуров)
32:17
Ник Меркли
34:12
Джоуи Кин
(Нэйтан Тодд, Адам Ружичка)
34:12
Никита Попугаев
3-й период
45:17
Вениамин Королев
46:26
Кевин Лабанк
46:26
Адам Кленденинг
51:47
Кевин Лабанк
54:36
Александр Пашин
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Спартак
Штрафное время
22
4
Игра в большинстве
2
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит