«Спартак» одержал вторую волевую победу подряд в КХЛ

У «Дрэгонс» счет открыл Никита Попугаев на 12-й минуте. «Спартак» ответил шайбами Адама Ружички (28), Ивана Рябова (30) и Джозефа Кина (35).
В предыдущем матче «Спартак» победил петербургский СКА со счетом 2:1, также пропустив первым. Благодаря этому команда Алексея Жамнова прервала трехматчевую серию поражений.
«Дрэгонс» проиграл четвертый матч подряд.
Китайский клуб (ранее — «Куньлунь») в межсезонье переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург и сменил название.
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
22.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 5072 зрителя
Главные тренеры
Жерар Галлан
Алексей Жамнов
Вратари
Патрик Рибар
(00:00-55:06)
Александр Георгиев
Патрик Рибар
(57:05-57:25)
1-й период
04:11
Кевин Лабанк
07:31
Никита Попугаев
11:23
Никита Попугаев
(Борна Рендулич, Трой Джозефс)
2-й период
27:18
Адам Ружичка
(Кристиан Ярош, Иван Воробьев)
29:57
Иван Рябов
(Демид Мансуров)
32:17
Ник Меркли
34:12
Джоуи Кин
(Нэйтан Тодд, Адам Ружичка)
34:12
Никита Попугаев
3-й период
45:17
Вениамин Королев
46:26
Кевин Лабанк
46:26
Адам Кленденинг
51:47
Кевин Лабанк
54:36
Александр Пашин
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Спартак
Штрафное время
22
4
Игра в большинстве
2
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит