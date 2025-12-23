Ричмонд
Дубль Буше помог «Автомобилисту» разгромить «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. Дублем отметился Рид Буше (9-я и 21-я минуты), шайбы также забросили Юрий Паутов (25), Стефан Да Коста (26) и Никита Трямкин (50). Ассистировавший Да Косте Брукс Мэйсек продлил свою результативную серию (2 гола + 3 передачи) до пяти матчей. Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил все 19 бросков и оформил первый в сезоне и 26-й в карьере шатаут в КХЛ.

Защитник «Сибири» Егор Аланов сыграл 300-й матч в карьере в КХЛ.

«Автомобилист» (45 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Сибирь» с 30 баллами располагается на последней, 11-й строчке.

Сибирь
0:5
0:1, 0:3, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11061 зритель
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Николай Заварухин
Вратари
Михаил Бердин
Евгений Аликин
1-й период
08:20
Рид Буше
(Стефан Да Коста, Никита Трямкин)
12:07
Анатолий Голышев
15:06
Юрий Паутов
2-й период
20:36
Рид Буше
(Александр Шаров)
24:09
Юрий Паутов
(Никита Шашков)
25:16
Иван Климович
25:43
Стефан Да Коста
(Рид Буше, Брукс Мэйсек)
32:30
Андрей Чуркин
37:36
Ярослав Бусыгин
3-й период
46:27
Никита Шашков
47:38
Тэйлор Бек
49:17
Никита Трямкин
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
Статистика
Сибирь
Автомобилист
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит