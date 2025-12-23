Дубль Буше помог «Автомобилисту» разгромить «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. Дублем отметился Рид Буше (9-я и 21-я минуты), шайбы также забросили Юрий Паутов (25), Стефан Да Коста (26) и Никита Трямкин (50). Ассистировавший Да Косте Брукс Мэйсек продлил свою результативную серию (2 гола + 3 передачи) до пяти матчей. Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил все 19 бросков и оформил первый в сезоне и 26-й в карьере шатаут в КХЛ.
Защитник «Сибири» Егор Аланов сыграл 300-й матч в карьере в КХЛ.
«Автомобилист» (45 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Сибирь» с 30 баллами располагается на последней, 11-й строчке.
Ярослав Люзенков
Николай Заварухин
Михаил Бердин
Евгений Аликин
08:20
Рид Буше
(Стефан Да Коста, Никита Трямкин)
12:07
Анатолий Голышев
15:06
Юрий Паутов
20:36
Рид Буше
(Александр Шаров)
24:09
Юрий Паутов
(Никита Шашков)
25:16
Иван Климович
25:43
Стефан Да Коста
(Рид Буше, Брукс Мэйсек)
32:30
Андрей Чуркин
37:36
Ярослав Бусыгин
46:27
Никита Шашков
47:38
Тэйлор Бек
49:17
Никита Трямкин
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
