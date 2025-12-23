Дубль Буше помог «Автомобилисту» разгромить «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. Дублем отметился Рид Буше (9-я и 21-я минуты), шайбы также забросили Юрий Паутов (25), Стефан Да Коста (26) и Никита Трямкин (50). Ассистировавший Да Косте Брукс Мэйсек продлил свою результативную серию (2 гола + 3 передачи) до пяти матчей. Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил все 19 бросков и оформил первый в сезоне и 26-й в карьере шатаут в КХЛ.