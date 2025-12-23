Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.12
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.20
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
24.12
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
24.12
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
24.12
Детройт
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
24.12
Оттава
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
24.12
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.70
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
24.12
Чикаго
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
24.12
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
24.12
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.41
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

«Амур» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ, отыграв отставание в два гола

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу гостей. У хозяев отличились Александр Жаровский (5-я минута) и Максим Кузнецов (11). В составе хабаровчан шайбы забросили Кирилл Слепец (36), Ярослав Лихачев (40, 55) и Александр Гальченюк (60).

Лихачев набрал очки в пятом матче подряд (6 голов + 1 передача). Также для форварда «Амура» этот матч стал 200-м в КХЛ.

Дальневосточный клуб, набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Салават Юлаев» с 33 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем матче команды вновь встретятся в Уфе, игра пройдет 25 декабря.

Салават Юлаев
2:4
2:0, 0:2, 0:2
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7655 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Александр Андриевский
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-57:32)
Максим Дорожко
Семен Вязовой
(58:06-58:25)
Семен Вязовой
(c 59:50)
1-й период
04:11
Александр Жаровский
(Егор Сучков, Артем Горшков)
10:34
Максим Кузнецов
(Артем Горшков)
10:51
Игнат Коротких
13:36
Максим Кузнецов
2-й период
21:28
Командный штраф
28:05
Илья Талалуев
35:27
Кирилл Слепец
(Егор Воронков, Виктор Балдаев)
39:58
Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
3-й период
48:43
Евгений Свечников
52:49
Сергей Варлов
53:19
Игнат Коротких
54:08
Максим Кузнецов
54:41
Ярослав Лихачев
(Алекс Гальченюк, Иван Мищенко)
59:50
Алекс Гальченюк
(Кирилл Петьков)
Статистика
Салават Юлаев
Амур
Штрафное время
8
11
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит