«Амур» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ, отыграв отставание в два гола

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу гостей. У хозяев отличились Александр Жаровский (5-я минута) и Максим Кузнецов (11). В составе хабаровчан шайбы забросили Кирилл Слепец (36), Ярослав Лихачев (40, 55) и Александр Гальченюк (60).