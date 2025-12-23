«Амур» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ, отыграв отставание в два гола

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу гостей. У хозяев отличились Александр Жаровский (5-я минута) и Максим Кузнецов (11). В составе хабаровчан шайбы забросили Кирилл Слепец (36), Ярослав Лихачев (40, 55) и Александр Гальченюк (60).
Лихачев набрал очки в пятом матче подряд (6 голов + 1 передача). Также для форварда «Амура» этот матч стал 200-м в КХЛ.
Дальневосточный клуб, набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Салават Юлаев» с 33 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем матче команды вновь встретятся в Уфе, игра пройдет 25 декабря.
Виктор Козлов
Александр Андриевский
Семен Вязовой
(00:00-57:32)
Максим Дорожко
Семен Вязовой
(58:06-58:25)
Семен Вязовой
(c 59:50)
04:11
Александр Жаровский
(Егор Сучков, Артем Горшков)
10:34
Максим Кузнецов
(Артем Горшков)
10:51
Игнат Коротких
13:36
Максим Кузнецов
21:28
Командный штраф
28:05
Илья Талалуев
35:27
Кирилл Слепец
(Егор Воронков, Виктор Балдаев)
39:58
Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
48:43
Евгений Свечников
52:49
Сергей Варлов
53:19
Игнат Коротких
54:08
Максим Кузнецов
54:41
Ярослав Лихачев
(Алекс Гальченюк, Иван Мищенко)
59:50
Алекс Гальченюк
(Кирилл Петьков)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
