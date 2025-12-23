Двумя шайбами обернулся матч «Барыса» против финалиста Кубка Гагарина в КХЛ

Ход матча
Исход игры был решён уже в первом периоде. Счёт открыл нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер, поразив ворота хозяев в середине стартового отрезка. Под занавес первого периода гости удвоили преимущество — точный бросок нанёс защитник челябинцев Логан Дэй.
Во втором и третьем периодах команды продолжали создавать моменты, однако счёт на табло больше не изменился. Оборона и вратарь «Трактора» надёжно сыграли до финальной сирены, не позволив «Барысу» сократить отставание.
Турнирное положение
После этого матча «Барыс» с 34 очками располагается на восьмом месте Восточной конференции КХЛ. «Трактор», набрав 37 баллов, поднялся на шестую строчку в том же дивизионе.
Отметим, что челябинцы являются финалистами прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.
Михаил Кравец
Евгений Корешков
Андрей Шутов
(00:00-58:31)
Сергей Мыльников
Андрей Шутов
(c 59:33)
00:32
Василий Глотов
03:45
Кирилл Панюков
05:22
Макс Уиллман
07:46
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Владимир Жарков)
11:53
Динмухамед Кайыржан
14:37
Иан Маккошен
19:05
Логан Дэй
(Андрей Светлаков, Максим Джиошвили)
36:51
Василий Глотов
45:26
Арсений Коромыслов
59:33
Ансар Шайхмедденов
60:00
Григорий Дронов
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит