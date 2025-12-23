Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.12
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.20
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
24.12
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
24.12
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
24.12
Детройт
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
24.12
Оттава
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
24.12
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.70
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
24.12
Чикаго
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
24.12
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
24.12
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.41
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Двумя шайбами обернулся матч «Барыса» против финалиста Кубка Гагарина в КХЛ

Астанинский «Барыс» уступил челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2, передают Vesti.kz.

Ход матча

Исход игры был решён уже в первом периоде. Счёт открыл нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер, поразив ворота хозяев в середине стартового отрезка. Под занавес первого периода гости удвоили преимущество — точный бросок нанёс защитник челябинцев Логан Дэй.

Во втором и третьем периодах команды продолжали создавать моменты, однако счёт на табло больше не изменился. Оборона и вратарь «Трактора» надёжно сыграли до финальной сирены, не позволив «Барысу» сократить отставание.

Турнирное положение

После этого матча «Барыс» с 34 очками располагается на восьмом месте Восточной конференции КХЛ. «Трактор», набрав 37 баллов, поднялся на шестую строчку в том же дивизионе.

Отметим, что челябинцы являются финалистами прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

Барыс
0:2
0:2, 0:0, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 5050 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Евгений Корешков
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-58:31)
Сергей Мыльников
Андрей Шутов
(c 59:33)
1-й период
00:32
Василий Глотов
03:45
Кирилл Панюков
05:22
Макс Уиллман
07:46
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Владимир Жарков)
11:53
Динмухамед Кайыржан
14:37
Иан Маккошен
19:05
Логан Дэй
(Андрей Светлаков, Максим Джиошвили)
2-й период
36:51
Василий Глотов
3-й период
45:26
Арсений Коромыслов
59:33
Ансар Шайхмедденов
Овертайм
60:00
Григорий Дронов
Статистика
Барыс
Трактор
Штрафное время
10
26
Игра в большинстве
3
5
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит