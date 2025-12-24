Ричмонд
Хоккеист КХЛ получил травму, врезавшись в борт в шпагате

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Матч еще не завершился, счет 2:1 в пользу нижегородцев.

Во время игры хоккеист упал и врезался в борт за воротами, сев на шпагат. После инцидента игрок покинул лед с помощью напарников.

О тяжести травмы хоккеиста пока не сообщается. Примет ли он участие в матче против «Северстали» 25 декабря, пока неизвестно.

Перед матчем «Сочи» занимал последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 25 очков в 34 играх. «Торпедо» шел пятым с 47 очками в 36 играх.

28-летний Сероух дебютировал в КХЛ в сезоне 2023/24 за «Сочи». В текущем сезоне игрок отыграл 34 матча, набрав 20 очков (7 голов + 13 передач).

Торпедо
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Дмитрий Михайлов
Вратари
Денис Костин
Павел Хомченко
1-й период
01:45
Николай Поляков
04:37
Василий Атанасов
(Владимир Ткачев)
10:00
Рафаэль Бикмуллин
11:43
Владимир Ткачев
(Владислав Фирстов, Егор Виноградов)
12:56
Александр Яремчук
15:15
Михаил Науменков
2-й период
25:39
Андрей Белевич
25:39
Андрей Белевич
32:46
Андрей Белевич
32:46
Тимур Хафизов
38:44
Уильям Биттен
(Ноэль Хофенмайер, Рафаэль Бикмуллин)
3-й период
40:25
Денис Венгрыжановский
46:22
Сергей Гончарук
52:26
Жан-Кристоф Боден
54:11
Дмитрий Шевченко
(Богдан Конюшков, Егор Соколов)
54:38
Егор Виноградов
(Василий Атанасов)
59:52
Командный штраф
Статистика
Торпедо
Сочи
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит