Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.70
П2
4.64
Хоккей. НХЛ
05:00
Чикаго
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.41
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

«Локомотив» выиграл у «Адмирала» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе хозяев отличились Александр Радулов (8-я минута), Денис Алексеев (39) и Никита Черепанов (53). У «Адмирала» дубль оформил Никита Сошников (21 и 38).

«Локомотив», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Адмирал» с 30 баллами располагается на десятой строчке Восточной конференции.

В следующем матче «Локомотив» примет московское «Динамо» 25 декабря, а на следующий день «Адмирал» дома сыграет с новосибирской «Сибирью».

Локомотив
3:2
1:0, 1:2, 1:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7242 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Ильнур Гизатуллин
Вратари
Алексей Мельничук
Дмитрий Шугаев
(00:00-58:55)
1-й период
07:52
Александр Радулов
(Степан Никулин, Георгий Иванов)
11:16
Никита Кирьянов
2-й период
20:31
Никита Сошников
(Игорь Гераськин, Аркадий Шестаков)
31:38
Аркадий Шестаков
36:52
Мартин Гернат
37:40
Никита Сошников
(Либор Шулак, Дмитрий Завгородний)
38:00
Денис Алексеев
(Александр Полунин)
3-й период
48:42
Марио Грман
52:22
Никита Черепанов
(Артур Каюмов, Максим Шалунов)
Статистика
Локомотив
Адмирал
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит