«Локомотив» выиграл у «Адмирала» в матче КХЛ

Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе хозяев отличились Александр Радулов (8-я минута), Денис Алексеев (39) и Никита Черепанов (53). У «Адмирала» дубль оформил Никита Сошников (21 и 38).
«Локомотив», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Адмирал» с 30 баллами располагается на десятой строчке Восточной конференции.
В следующем матче «Локомотив» примет московское «Динамо» 25 декабря, а на следующий день «Адмирал» дома сыграет с новосибирской «Сибирью».
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7242 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Ильнур Гизатуллин
Вратари
Алексей Мельничук
Дмитрий Шугаев
(00:00-58:55)
1-й период
07:52
Александр Радулов
(Степан Никулин, Георгий Иванов)
11:16
Никита Кирьянов
2-й период
20:31
Никита Сошников
(Игорь Гераськин, Аркадий Шестаков)
31:38
Аркадий Шестаков
36:52
Мартин Гернат
37:40
Никита Сошников
(Либор Шулак, Дмитрий Завгородний)
38:00
Денис Алексеев
(Александр Полунин)
3-й период
48:42
Марио Грман
52:22
Никита Черепанов
(Артур Каюмов, Максим Шалунов)
Статистика
Локомотив
Адмирал
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит