«Локомотив» выиграл у «Адмирала» в матче КХЛ

Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе хозяев отличились Александр Радулов (8-я минута), Денис Алексеев (39) и Никита Черепанов (53). У «Адмирала» дубль оформил Никита Сошников (21 и 38).