Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.70
П2
4.64
Хоккей. НХЛ
05:00
Чикаго
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.41
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив «Северстали»

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» на выезде выиграла у ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу «Северстали». В составе победителей шайбы забросили Данил Аймурзин (46-я минута), Александр Скоренов (53) и Адам Лишка (60). У московской команды отличился Виталий Абрамов (50).

Аймурзин провел 200-й матч в КХЛ.

«Северсталь», набрав 51 очко, поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции, где потерпевший третье поражение подряд ЦСКА с 41 баллом располагается на восьмой строчке.

В другом матче нижегородское «Торпедо» дома выиграло у «Сочи» со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

В следующей встрече 25 декабря «Северсталь» примет «Сочи», а ЦСКА сыграет в гостях с «Торпедо».

Северсталь
3:1
0:0, 0:0, 3:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4848 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Игорь Никитин
Вратари
Александр Самойлов
Александр Самонов
(00:00-57:48)
Александр Самонов
(59:17-59:25)
Александр Самонов
(c 59:50)
2-й период
27:01
Илья Иванцов
39:11
Никита Камалов
3-й период
45:01
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин, Никита Камалов)
49:36
Виталий Абрамов
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
52:27
Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
59:17
Адам Лишка
59:50
Иван Дроздов
Статистика
Северсталь
ЦСКА
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит