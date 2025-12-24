ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив «Северстали»

Встреча, которая прошла во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу «Северстали». В составе победителей шайбы забросили Данил Аймурзин (46-я минута), Александр Скоренов (53) и Адам Лишка (60). У московской команды отличился Виталий Абрамов (50).