ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив «Северстали»

Встреча, которая прошла во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу «Северстали». В составе победителей шайбы забросили Данил Аймурзин (46-я минута), Александр Скоренов (53) и Адам Лишка (60). У московской команды отличился Виталий Абрамов (50).
Аймурзин провел 200-й матч в КХЛ.
«Северсталь», набрав 51 очко, поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции, где потерпевший третье поражение подряд ЦСКА с 41 баллом располагается на восьмой строчке.
В другом матче нижегородское «Торпедо» дома выиграло у «Сочи» со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
В следующей встрече 25 декабря «Северсталь» примет «Сочи», а ЦСКА сыграет в гостях с «Торпедо».
