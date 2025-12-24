Ричмонд
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.70
П2
4.64
Хоккей. НХЛ
05:00
Чикаго
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.50
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.41
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

«Торпедо» обыграло «Сочи», одержав четвертую победу подряд в КХЛ

«Торпедо» на своей площадке обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:1. Голами в составе хозяев отметились нападающие Василий Атанасов, Владимир Ткачев, Дмитрий Шевченко и Егор Виноградов. За гостей забил форвард Уилл Биттен.

Для нижегородской команды эта победа стала четвертой подряд. Команда Алексея Исакова набрала 49 очков в 37 матчах и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. Сочинский клуб с 25 очками после 35 встреч идет на последней строчке.

Торпедо
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Дмитрий Михайлов
Вратари
Денис Костин
Павел Хомченко
1-й период
01:45
Николай Поляков
04:37
Василий Атанасов
(Владимир Ткачев)
10:00
Рафаэль Бикмуллин
11:43
Владимир Ткачев
(Владислав Фирстов, Егор Виноградов)
12:56
Александр Яремчук
15:15
Михаил Науменков
2-й период
25:39
Андрей Белевич
25:39
Андрей Белевич
32:46
Андрей Белевич
32:46
Тимур Хафизов
38:44
Уильям Биттен
(Ноэль Хофенмайер, Рафаэль Бикмуллин)
3-й период
40:25
Денис Венгрыжановский
46:22
Сергей Гончарук
52:26
Жан-Кристоф Боден
54:11
Дмитрий Шевченко
(Богдан Конюшков, Егор Соколов)
54:38
Егор Виноградов
(Василий Атанасов)
59:52
Командный штраф
Статистика
Торпедо
Сочи
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит