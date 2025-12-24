«Торпедо» обыграло «Сочи», одержав четвертую победу подряд в КХЛ

Игра завершилась со счетом 4:1. Голами в составе хозяев отметились нападающие Василий Атанасов, Владимир Ткачев, Дмитрий Шевченко и Егор Виноградов. За гостей забил форвард Уилл Биттен.
Для нижегородской команды эта победа стала четвертой подряд. Команда Алексея Исакова набрала 49 очков в 37 матчах и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. Сочинский клуб с 25 очками после 35 встреч идет на последней строчке.
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Дмитрий Михайлов
Вратари
Денис Костин
Павел Хомченко
1-й период
01:45
Николай Поляков
04:37
Василий Атанасов
(Владимир Ткачев)
10:00
Рафаэль Бикмуллин
11:43
Владимир Ткачев
(Владислав Фирстов, Егор Виноградов)
12:56
Александр Яремчук
15:15
Михаил Науменков
2-й период
25:39
Андрей Белевич
25:39
Андрей Белевич
32:46
Андрей Белевич
32:46
Тимур Хафизов
38:44
Уильям Биттен
(Ноэль Хофенмайер, Рафаэль Бикмуллин)
3-й период
40:25
Денис Венгрыжановский
46:22
Сергей Гончарук
52:26
Жан-Кристоф Боден
54:11
Дмитрий Шевченко
(Богдан Конюшков, Егор Соколов)
54:38
Егор Виноградов
(Василий Атанасов)
59:52
Командный штраф
Статистика
Торпедо
Сочи
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
