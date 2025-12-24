Хоккеисты «Динамо» разгромили московских одноклубников, Бориков набрал четыре очка

Во вторник, 23 декабря, состоялось первое в сезоне дерби минского и московского «Динамо». Подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперед уже через сто секунд после стартового вбрасывания. Точный бросок нанес Илья Усов, для которого этот матч стал 200-м в КХЛ. Спустя еще три минуты «зубры» удвоили перевес: комбинацию с участием Алекса Лиможа и Сэма Энаса завершил Виталий Пинчук.
В начале второго периода белорусский и американский форварды «Динамо» поменялись ролями: Пинчук выступил в роли ассистента, Энас переиграл вратаря соперника. Сэм занимает второе место в списке лучших снайперов КХЛ (19 голов), Виталий идет следом (18). В следующей же атаке хозяева забросили четвертую шайбу — ее автором стал Егор Бориков. До ухода на перерыв соперники обменялись взятиями ворот, за минчан отличился Даниил Липский.
На старте заключительной 20-минутки Вадим Шипачев довел разрыв до разгромного, а незадолго до сирены Алекс Лимож установил окончательный счет — 7:1. Таким образом, «зубры» продлили отрезок с набранными очками до девяти игр и остались на втором месте Западной конференции в одном балле позади «Локомотива». Домашнюю серию столичного клуба продолжит матч против СКА 26 декабря.
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Козлов
Василий Демченко
Владислав Подъяпольский
01:39
Илья Усов
(Станислав Галиев, Тай Смит)
04:22
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
25:46
Сэм Энас
(Егор Бориков, Виталий Пинчук)
26:06
Егор Бориков
(Джош Брук, Даниил Липский)
32:29
Семен Дер-Аргучинцев
(Роман Калиниченко, Даниил Пыленков)
36:13
Даниил Липский
(Егор Бориков)
39:01
Егор Бориков
41:25
Даниил Липский
43:38
Вадим Шипачев
(Егор Бориков)
44:43
Брэйди Лайл
50:01
Джордан Уил
53:17
Виталий Пинчук
56:40
Александр Кисаков
57:49
Алекс Лимож
(Тай Смит, Сергей Кузнецов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит