Хоккеисты «Динамо» разгромили московских одноклубников, Бориков набрал четыре очка

Во вторник, 23 декабря, состоялось первое в сезоне дерби минского и московского «Динамо». Подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперед уже через сто секунд после стартового вбрасывания. Точный бросок нанес Илья Усов, для которого этот матч стал 200-м в КХЛ. Спустя еще три минуты «зубры» удвоили перевес: комбинацию с участием Алекса Лиможа и Сэма Энаса завершил Виталий Пинчук.