Хоккеист «Автомобилиста» вошел в заявку сборной Франции на Олимпийские игры

Да Косте 36 лет, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) француз провел 28 матчей и набрал 26 (9+17) очков. Также в КХЛ Да Коста выступал за московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Всего в лиге он провел 599 матчей и набрал 520 очков (212 голов + 308 передач).