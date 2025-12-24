Ричмонд
Хоккеист «Автомобилиста» вошел в заявку сборной Франции на Олимпийские игры

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста включен в заявку сборной Франции на зимние Олимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщается на сайте Французской хоккейной федерации (FFHG).

Источник: Спорт РИА Новости

Да Коста вошел в заявку сборной Франции из 24 хоккеистов, еще один игрок будет назван в начале января 2026 года в соответствии с договоренностями с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

Да Косте 36 лет, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) француз провел 28 матчей и набрал 26 (9+17) очков. Также в КХЛ Да Коста выступал за московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Всего в лиге он провел 599 матчей и набрал 520 очков (212 голов + 308 передач).

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Мужская сборная Франции на групповом этапе сыграет c командами Канады, Чехии и Швейцарии. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков лиги от участия в Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России до Олимпиады. Вместо нее в качестве участника была утверждена команда Франции.