Хоккеист «Автомобилиста» вошел в заявку сборной Франции на Олимпийские игры

Да Коста вошел в заявку сборной Франции из 24 хоккеистов, еще один игрок будет назван в начале января 2026 года в соответствии с договоренностями с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).
Да Косте 36 лет, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) француз провел 28 матчей и набрал 26 (9+17) очков. Также в КХЛ Да Коста выступал за московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Всего в лиге он провел 599 матчей и набрал 520 очков (212 голов + 308 передач).
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Мужская сборная Франции на групповом этапе сыграет c командами Канады, Чехии и Швейцарии. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков лиги от участия в Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России до Олимпиады. Вместо нее в качестве участника была утверждена команда Франции.