Сергей Мозякин: Я всегда знал, что Овечкин это сделает

— Ну какие тут могут быть эмоции? Я всегда знал, что он это сделает. У меня как-то брали интервью в момент, когда Саша долго не забивал. Спрашивали, как так происходит и почему. Я ответил, что, как только он забросит одну шайбу, у него сразу пойдет, и будет дальше регулярно забивать. Так и получилось. Он классный хоккеист с хорошим броском и потрясающим голевым чутьем. Всё это Овечкин доказывал не один год, поэтому логично, что в итоге смог превзойти рекорд Гретцки. Несколько лет подряд забивал по 50−60 голов за один сезон — одно это указывало, что никуда рекорд от него не уйдет. Лично я в этом не сомневался.