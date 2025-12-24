Сергей Мозякин: Я всегда знал, что Овечкин это сделает

Во время недавнего розыгрыша Кубка Первого канала в Новосибирске Федерация хоккея России ФХР на местной главной арене провела церемонию введения новых лиц в Зал славы отечественного хоккея. Среди них — двухкратный чемпион мира (2008, 2009), олимпийский чемпион 2018 года, двухкратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Легендарный нападающий до сих пор остается лучшим снайпером в истории КХЛ с 351 голом, а в совокупности — со 128 шайбами, заброшенными в Суперлиге, держит рекорд результативности в истории чемпионатов СССР и России. По набранным очкам по системе «гол+пас» в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ рекорд Мозякина в 928 баллов лишь в октябре 2024 года был побит Вадимом Шипачевым.
В интервью «Известиям» нынешний директор по развитию «Металлурга» прокомментировал ситуацию с недопуском сборных России на международные соревнования, выразил надежду на скорый допуск наших хоккеистов к международным турнирам, прокомментировал результаты «Магнитки» в этом сезоне, игру ее лидера Владимира Ткачева, ситуацию между звездным новичком Евгением Кузнецовым и главным тренером Андреем Разиным, а также поделился эмоциями от рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ и первой победе в Кубке Гагарина «Локомотива» из родного Ярославля.
«Разин ставит “Магнитке” тот же комбинационный стиль, в который мы играли»
— С какими чувствами следите за новостями о возможных решениях IIHF касательно допуска или недопуска сборных России до международных соревнований. Верите, что после рекомендации МОК допустить юношей во всех видах спорта, молодежная и юниорская сборные в течение 2026 года вернутся на чемпионаты мира?
— Верю. И надеюсь, что мы всё-таки вернемся на мировую арену, снова начнем играть на Евротуре, чемпионатах мира во всех возрастах и Олимпийских играх, причем под своим флагом. Для любого спортсмена очень важно выступать на международном уровне. Когда ты тренируешься вхолостую, руки опускаются. Так что надеюсь, что всё-таки разум придет, и мы вернемся на мировую арену.
— В позапрошлом чемпионском сезоне вы некоторое время работали в тренерском штабе Андрея Разина в основной команде «Металлурга». Есть желание вернуться к этой деятельности на постоянной основе?
— Пока нет. У меня есть свои задачи на моей нынешней должности директора по развитию детского хоккея в «Металлурге». Тренерский штаб в основной команде уже набран, и не может быть речи о моем вхождении туда. В конце чемпионского сезона у меня был разговор с руководством клуба, и мы пришли к тому, что я не буду входить в тренерский штаб. Это было мое решение.
— В чем современный «Металлург», выигравший полтора года назад Кубок Гагарина и сейчас лидирующий в регулярном чемпионате КХЛ, сильнее и слабее «Магнитки» середины 2010-х годов, которая взяла два Кубка Гагарина с вами, Данисом Зариповым и Яном Коваржем в качестве главного звена?
— Давайте не будем сравнивать. Всё-таки это было уже десять лет назад. Хоккей каждый год меняется, постоянно появляются какие-то другие тенденции в игре. Мне нравится хоккей Разина, который он ставит «Магнитке». Тем, что это комбинационный стиль. Он пытается держать ту игру, которую мы показывали. Очень приятно следить за «Металлургом» в этом сезоне.
«Состав точечно усилили ребятами, которые добавляют мастерства»
— Верите, что Евгений Кузнецов, которого Разин периодически выводит из состава и говорит о его неоптимальной форме, всё-таки адаптируется в «Металлурге» и станет его лидером?
— Я надеюсь, что он еще себя проявит. Еще немножко наберет форму и станет демонстрировать свой лучший хоккей. Все знают, какой это мастер. Но Женя пропустил предсезонку и начало сезона, долго не имел игровой практики. Уверен, что поможет команде, когда наберет форму и игровые кондиции.
— Пришедший летом из «Авангарда» в «Металлург» Владимир Ткачев — сейчас лучший бомбардир сезона в КХЛ и лидер команды. Чем-то напоминает вас по манере игры?
— Мне нравится его игра и вообще то, как он видит площадку. Я с удовольствием смотрел и за тем, как он в прошлые сезоны в Омске играл. Сравнивать его с собой не хочу. Но рад, что он сейчас играет в «Металлурге». И, надеюсь, у него получится выиграть с командой Кубок Гагарина.
— Сейчас «Магнитка» лидирует в регулярке и считается фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Как оцените ее шансы на второй трофей за два года?
— Не хочу заранее давать оценки, но потенциал у команды очень высокий. Осталось много ребят, выигравших трофей в позапрошлом сезоне. Теперь состав точечно усилили ребятами, которые добавляют мастерства. И это дает результат.
«В 2006 году мы вели переговоры с Ярославлем, но не сложилось»
— Главным событием уходящего 2025 года в нашем спорте стал рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Какие эмоции испытали, когда он весной превзошел результат Уэйна Гретцки?
— Ну какие тут могут быть эмоции? Я всегда знал, что он это сделает. У меня как-то брали интервью в момент, когда Саша долго не забивал. Спрашивали, как так происходит и почему. Я ответил, что, как только он забросит одну шайбу, у него сразу пойдет, и будет дальше регулярно забивать. Так и получилось. Он классный хоккеист с хорошим броском и потрясающим голевым чутьем. Всё это Овечкин доказывал не один год, поэтому логично, что в итоге смог превзойти рекорд Гретцки. Несколько лет подряд забивал по 50−60 голов за один сезон — одно это указывало, что никуда рекорд от него не уйдет. Лично я в этом не сомневался.
— Помните, как первый раз играли против него в Суперлиге, как впервые пересеклись в сборной? Уже тогда понимали масштаб этого игрока?
— Он ведь еще в ЦСКА тренировался с нами в совсем юном возрасте. Еще тогда был в маске на шлеме. Несколько недель провел с нами при Викторе Васильевиче Тихонове. Было видно, что у парня большое будущее.
— Как весной отреагировали на успех родного Ярославля, когда «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина и вернулся себе чемпионство спустя 22 года с момента последней победы в Суперлиге?
— Я всегда следил за командой, очень переживал за Ярославль. И мне очень приятно, что клуб, наконец, достиг своей цели. Эта победа — большое счастье для города. И для КХЛ важно получить нового чемпиона. Думаю, «Локомотив» полностью заслужил этот Кубок Гагарина. Да, им не повезло с нами в предыдущем сезоне, когда «Магнитка» выиграла у Ярославля финал. Но в итоге они добились своего. Клуб всегда был среди лидеров КХЛ и Суперлиги. Да, очень долго не получалось выиграть главный трофей, но «Локомотив» часто был рядом с ним. И логично, что в итоге дошел до него.
— Обидно, что так и не довелось поиграть за родной клуб в Суперлиге или КХЛ?
— Если сейчас вспоминать всю карьеру игрока, то много всяких моментов можно было бы переиграть. Но не стоит этого делать. Получилось, как получилось. Я не жалею ни о чем.
— Был момент в карьере, когда вы оказались близки к возвращению в «Локомотив»?
— Да, в 2006 году мы вели переговоры с Ярославлем. Но не сложилось, и я тогда перешел из ЦСКА в «Атлант».
Алексей Фомин