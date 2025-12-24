Квартальнов — о разгроме «Динамо Москва»: «Игра удалась нам сегодня. Хорошее было начало, второй период хороший»

"Игра удалась нам сегодня. Хорошее было начало, второй период хороший. В третьем периоде уже стали удаляться, но здорово, что не пропустили. Хорошая игра с нашей стороны была сегодня.
Почему Диц и Уэлле не играли? Поберегли Дица. Ксавье приболел, как и Мороз. Удаление Уила? Джордана я знаю хорошо, работал с ним. Не думаю, что он такой грубиян, может быть эмоции. Я еще не смотрел этот момент. Конечно, это не красит никого. Можно играть жестко, но грязно играть не надо никогда.
Повлияло ли на Борикова то, что прошлую игру он заканчивал на лавке? Нужно спросить это у Егора. Конечно, человек делает определенные выводы. Посадил его не из-за того, что он плохо играл. Просто он молодой парень, еще не полностью понимает свой организм. Поберегли его.
Волнует ли меня, что защитники забросили лишь одну шайбу за две игры? Самое главное, чтобы они меньше пропускали. А кто забивает — не так важно. Решают нападающие, у них профессия такая — забивать голы. Защитники должны обороняться", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Козлов
Василий Демченко
Владислав Подъяпольский
01:39
Илья Усов
(Станислав Галиев, Тай Смит)
04:22
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
25:46
Сэм Энас
(Егор Бориков, Виталий Пинчук)
26:06
Егор Бориков
(Джош Брук, Даниил Липский)
32:29
Семен Дер-Аргучинцев
(Роман Калиниченко, Даниил Пыленков)
36:13
Даниил Липский
(Егор Бориков)
39:01
Егор Бориков
41:25
Даниил Липский
43:38
Вадим Шипачев
(Егор Бориков)
44:43
Брэйди Лайл
50:01
Джордан Уил
53:17
Виталий Пинчук
56:40
Александр Кисаков
57:49
Алекс Лимож
(Тай Смит, Сергей Кузнецов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит