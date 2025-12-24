Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.55
П2
5.94
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Баффало
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
0
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Амур
4
П1
X
П2

Квартальнов — о разгроме «Динамо Москва»: «Игра удалась нам сегодня. Хорошее было начало, второй период хороший»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» Минск, прокомментировал разгромную победу своей команды над московским «Динамо».

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

"Игра удалась нам сегодня. Хорошее было начало, второй период хороший. В третьем периоде уже стали удаляться, но здорово, что не пропустили. Хорошая игра с нашей стороны была сегодня.

Почему Диц и Уэлле не играли? Поберегли Дица. Ксавье приболел, как и Мороз. Удаление Уила? Джордана я знаю хорошо, работал с ним. Не думаю, что он такой грубиян, может быть эмоции. Я еще не смотрел этот момент. Конечно, это не красит никого. Можно играть жестко, но грязно играть не надо никогда.

Повлияло ли на Борикова то, что прошлую игру он заканчивал на лавке? Нужно спросить это у Егора. Конечно, человек делает определенные выводы. Посадил его не из-за того, что он плохо играл. Просто он молодой парень, еще не полностью понимает свой организм. Поберегли его.

Волнует ли меня, что защитники забросили лишь одну шайбу за две игры? Самое главное, чтобы они меньше пропускали. А кто забивает — не так важно. Решают нападающие, у них профессия такая — забивать голы. Защитники должны обороняться", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
7:1
2:0, 3:1, 2:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Козлов
Вратари
Василий Демченко
Владислав Подъяпольский
1-й период
01:39
Илья Усов
(Станислав Галиев, Тай Смит)
04:22
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
2-й период
25:46
Сэм Энас
(Егор Бориков, Виталий Пинчук)
26:06
Егор Бориков
(Джош Брук, Даниил Липский)
32:29
Семен Дер-Аргучинцев
(Роман Калиниченко, Даниил Пыленков)
36:13
Даниил Липский
(Егор Бориков)
39:01
Егор Бориков
3-й период
41:25
Даниил Липский
43:38
Вадим Шипачев
(Егор Бориков)
44:43
Брэйди Лайл
50:01
Джордан Уил
53:17
Виталий Пинчук
56:40
Александр Кисаков
57:49
Алекс Лимож
(Тай Смит, Сергей Кузнецов)
Статистика
Динамо Мн
Динамо М
Штрафное время
8
7
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит