Квартальнов — о разгроме «Динамо Москва»: «Игра удалась нам сегодня. Хорошее было начало, второй период хороший»

Почему Диц и Уэлле не играли? Поберегли Дица. Ксавье приболел, как и Мороз. Удаление Уила? Джордана я знаю хорошо, работал с ним. Не думаю, что он такой грубиян, может быть эмоции. Я еще не смотрел этот момент. Конечно, это не красит никого. Можно играть жестко, но грязно играть не надо никогда.