Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
1
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.60
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
1
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.12
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
2
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.28
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
1
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
8.75
X
4.15
П2
1.51
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
2
:
Флорида
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.42
П2
19.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава
2
:
Баффало
2
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.22
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.60
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.55
П2
5.94
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Хабаровский «Амур» героически обыграл «Салавата Юлаева» в Уфе

Матч завершился со счётом 2:4 в пользу «тигров».

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский «Амур» в ходе выездного матча в Уфе встретился со своим прямым конкурентом за место в плей-офф «Салаватом Юлаевым» и одержал очень непростую важную победу. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», встреча получилась по-настоящему нервной, но радостной для фанатов «тигров». Так, уступая по ходу игры 2:0, «Амур» смог не только отыграться, но и получить значительное преимущество.

По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, после поражения в Новосибирске главный тренер «Амура» Александр Андриевский внёс несколько изменений в состав команды. Так, в заявке на игру появились Евгений Свечников, вставший во вторую «тройку» с Алексом Гальченюком и Ильёй Талалуевым. Также был заявлен Илья Филатов — он вошёл в четвёртое игровое сочетание.

В первом игровом отрезке полностью доминировали хоккеисты «Салавата Юлаева». Благодаря рациональному использованию моментов, хозяева завершили период со счётом 2:0. В составе уфимцев отметились Александр Жаровский и Максим Кузнецов. Возможность забивать была и у «тигров»: гол бы получился, если бы на дальней штанге передачу сокомандника смог замкнуть Евгений Грачёв, но этого не случилось.

Во второй двадцатиминутке матча «Амур» выглядел намного уверенней — хабаровчане начали проявлять большую активность в зоне атаки, однако результат это принесло далеко не сразу. Так, шансы забить были у Олега Ли и Алекса Гальченюка, но реализовать их они не смогли. Драматичной вышла 29-я минута встречи, когда Илья Талалуев удалился на пять минут. У хозяев были все шансы укрепить свои позиции, однако спецбригады Виктора Козлова сыграли просто безобразно.

Противостояние, в ходе которого «Амур» выстоял, дало «тиграм» дополнительную уверенность в собственных силах, чем они и воспользовались. Сначала гол в ворота «Салавата Юлаева» отыграл нападающий Кирилл Слепец, а затем счёт в матче сравнял Ярослав Лихачёв — шайбу в калитку хозяев он провёл чуть больше, чем за секунду до конца второго периода. По раздевалкам соперники разошлись, когда на табло был счёт 2:2.

В третьем периоде «Салавату Юлаеву» по-прежнему сильно не хватало креатива в нападении, а «Амуру», напротив, начали удаваться позиционные атаки. Однако всё решила игра в большинстве, на которую уже не в первый раз ставит главный тренер «тигров» Александр Андриевский. Так, на 55-й минуте в расстановке «4 на 3» дубль оформил хабаровчанин Ярослав Лихачёв, впервые за игру выведя свою команду вперёд.

Тут ситуацию уже пришлось спасать хозяевам льда. Уже в конце третьего периода «Салават Юлаев» взял тайм-аут, в ходе которого тренерский штаб принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. «Амур» с такой ситуацией справился прекрасно. Сначала «тигры» отодвинули противников от своей зоны, а затем забросили шайбу в пустые ворота. Финальный гол забил Алекс Гальченюк, доведя счёт в матче до 2:4.

— Неплохо начали игру, владели инициативой и получили два нелогичных гола, после чего немножко руки опустили. Во втором периоде парни — молодцы, проявили характер. Ключевым моментом я считаю то, что мы выстояли пятиминутное удаление. Сумели найти в себе силы и переломить ход матча и выиграть эту игру, — прокомментировал итоги матча с «Салаватом Юлаевым» наставник «Амура» Александр Андриевский.

Напомним, что в конференции «Восток» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «тигры» сейчас занимают седьмое место. По итогам 38 игр, которые «Амур» провёл в текущем сезоне, на счету хабаровчан 36 очков. Уже завтра, 25 декабря, «тигры» вновь выйдут на лёд в Уфе — их ждёт ещё одна встреча с «Салаватом Юлаевым», который сейчас занимает девятую строчку рейтинга «Востока». Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Салават Юлаев
2:4
2:0, 0:2, 0:2
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7655 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Александр Андриевский
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-57:32)
Максим Дорожко
Семен Вязовой
(58:06-58:25)
Семен Вязовой
(c 59:50)
1-й период
04:11
Александр Жаровский
(Егор Сучков, Артем Горшков)
10:34
Максим Кузнецов
(Артем Горшков)
10:51
Игнат Коротких
13:36
Максим Кузнецов
2-й период
21:28
Командный штраф
28:05
Илья Талалуев
35:27
Кирилл Слепец
(Егор Воронков, Виктор Балдаев)
39:58
Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
3-й период
48:43
Евгений Свечников
52:49
Сергей Варлов
53:19
Игнат Коротких
54:08
Максим Кузнецов
54:41
Ярослав Лихачев
(Алекс Гальченюк, Иван Мищенко)
59:50
Алекс Гальченюк
(Кирилл Петьков)
Статистика
Салават Юлаев
Амур
Штрафное время
8
11
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит