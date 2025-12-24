Хабаровский «Амур» героически обыграл «Салавата Юлаева» в Уфе

Хабаровский «Амур» в ходе выездного матча в Уфе встретился со своим прямым конкурентом за место в плей-офф «Салаватом Юлаевым» и одержал очень непростую важную победу. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», встреча получилась по-настоящему нервной, но радостной для фанатов «тигров». Так, уступая по ходу игры 2:0, «Амур» смог не только отыграться, но и получить значительное преимущество.
По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, после поражения в Новосибирске главный тренер «Амура» Александр Андриевский внёс несколько изменений в состав команды. Так, в заявке на игру появились Евгений Свечников, вставший во вторую «тройку» с Алексом Гальченюком и Ильёй Талалуевым. Также был заявлен Илья Филатов — он вошёл в четвёртое игровое сочетание.
В первом игровом отрезке полностью доминировали хоккеисты «Салавата Юлаева». Благодаря рациональному использованию моментов, хозяева завершили период со счётом 2:0. В составе уфимцев отметились Александр Жаровский и Максим Кузнецов. Возможность забивать была и у «тигров»: гол бы получился, если бы на дальней штанге передачу сокомандника смог замкнуть Евгений Грачёв, но этого не случилось.
Во второй двадцатиминутке матча «Амур» выглядел намного уверенней — хабаровчане начали проявлять большую активность в зоне атаки, однако результат это принесло далеко не сразу. Так, шансы забить были у Олега Ли и Алекса Гальченюка, но реализовать их они не смогли. Драматичной вышла 29-я минута встречи, когда Илья Талалуев удалился на пять минут. У хозяев были все шансы укрепить свои позиции, однако спецбригады Виктора Козлова сыграли просто безобразно.
Противостояние, в ходе которого «Амур» выстоял, дало «тиграм» дополнительную уверенность в собственных силах, чем они и воспользовались. Сначала гол в ворота «Салавата Юлаева» отыграл нападающий Кирилл Слепец, а затем счёт в матче сравнял Ярослав Лихачёв — шайбу в калитку хозяев он провёл чуть больше, чем за секунду до конца второго периода. По раздевалкам соперники разошлись, когда на табло был счёт 2:2.
В третьем периоде «Салавату Юлаеву» по-прежнему сильно не хватало креатива в нападении, а «Амуру», напротив, начали удаваться позиционные атаки. Однако всё решила игра в большинстве, на которую уже не в первый раз ставит главный тренер «тигров» Александр Андриевский. Так, на 55-й минуте в расстановке «4 на 3» дубль оформил хабаровчанин Ярослав Лихачёв, впервые за игру выведя свою команду вперёд.
Тут ситуацию уже пришлось спасать хозяевам льда. Уже в конце третьего периода «Салават Юлаев» взял тайм-аут, в ходе которого тренерский штаб принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. «Амур» с такой ситуацией справился прекрасно. Сначала «тигры» отодвинули противников от своей зоны, а затем забросили шайбу в пустые ворота. Финальный гол забил Алекс Гальченюк, доведя счёт в матче до 2:4.
— Неплохо начали игру, владели инициативой и получили два нелогичных гола, после чего немножко руки опустили. Во втором периоде парни — молодцы, проявили характер. Ключевым моментом я считаю то, что мы выстояли пятиминутное удаление. Сумели найти в себе силы и переломить ход матча и выиграть эту игру, — прокомментировал итоги матча с «Салаватом Юлаевым» наставник «Амура» Александр Андриевский.
Напомним, что в конференции «Восток» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «тигры» сейчас занимают седьмое место. По итогам 38 игр, которые «Амур» провёл в текущем сезоне, на счету хабаровчан 36 очков. Уже завтра, 25 декабря, «тигры» вновь выйдут на лёд в Уфе — их ждёт ещё одна встреча с «Салаватом Юлаевым», который сейчас занимает девятую строчку рейтинга «Востока». Начало встречи в 17:00 по московскому времени.
Виктор Козлов
Александр Андриевский
Семен Вязовой
(00:00-57:32)
Максим Дорожко
Семен Вязовой
(58:06-58:25)
Семен Вязовой
(c 59:50)
04:11
Александр Жаровский
(Егор Сучков, Артем Горшков)
10:34
Максим Кузнецов
(Артем Горшков)
10:51
Игнат Коротких
13:36
Максим Кузнецов
21:28
Командный штраф
28:05
Илья Талалуев
35:27
Кирилл Слепец
(Егор Воронков, Виктор Балдаев)
39:58
Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
48:43
Евгений Свечников
52:49
Сергей Варлов
53:19
Игнат Коротких
54:08
Максим Кузнецов
54:41
Ярослав Лихачев
(Алекс Гальченюк, Иван Мищенко)
59:50
Алекс Гальченюк
(Кирилл Петьков)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит