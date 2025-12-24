Хабаровский «Амур» героически обыграл «Салавата Юлаева» в Уфе

Во второй двадцатиминутке матча «Амур» выглядел намного уверенней — хабаровчане начали проявлять большую активность в зоне атаки, однако результат это принесло далеко не сразу. Так, шансы забить были у Олега Ли и Алекса Гальченюка, но реализовать их они не смогли. Драматичной вышла 29-я минута встречи, когда Илья Талалуев удалился на пять минут. У хозяев были все шансы укрепить свои позиции, однако спецбригады Виктора Козлова сыграли просто безобразно.