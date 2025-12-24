Хоккейная «Сибирь» «всухую» проиграла «Автомобилисту» на домашнем льду

Игра сложилась для хозяев крайне неудачно. В первом периоде гости открыли счёт, но основное преимущество завоевали во второй двадцатиминутке. За пять минут «Автомобилист» трижды поразил ворота «Сибири», фактически решив исход противостояния. Пятая шайба была заброшена в третьем периоде.