Хоккейная «Сибирь» «всухую» проиграла «Автомобилисту» на домашнем льду

Игра сложилась для хозяев крайне неудачно. В первом периоде гости открыли счёт, но основное преимущество завоевали во второй двадцатиминутке. За пять минут «Автомобилист» трижды поразил ворота «Сибири», фактически решив исход противостояния. Пятая шайба была заброшена в третьем периоде.
К сожалению, «Сибирь» на протяжении всей игры не смогла забить ни одного гола.
Следующую игру команда проведёт на выезде 26 декабря с «Адмиралом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11061 зритель
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Николай Заварухин
Вратари
Михаил Бердин
Евгений Аликин
1-й период
08:20
Рид Буше
(Стефан Да Коста, Никита Трямкин)
12:07
Анатолий Голышев
15:06
Юрий Паутов
2-й период
20:36
Рид Буше
(Александр Шаров)
24:09
Юрий Паутов
(Никита Шашков)
25:16
Иван Климович
25:43
Стефан Да Коста
(Рид Буше, Брукс Мэйсек)
32:30
Андрей Чуркин
37:36
Ярослав Бусыгин
3-й период
46:27
Никита Шашков
47:38
Тэйлор Бек
49:17
Никита Трямкин
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
Статистика
Сибирь
Автомобилист
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит