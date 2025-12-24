Ричмонд
Хоккейная «Сибирь» «всухую» проиграла «Автомобилисту» на домашнем льду

«Сибирь» не сумела завершить домашнюю серию 2025 года победой. На своем льду новосибирцы уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:5.

Источник: Сиб.фм

Игра сложилась для хозяев крайне неудачно. В первом периоде гости открыли счёт, но основное преимущество завоевали во второй двадцатиминутке. За пять минут «Автомобилист» трижды поразил ворота «Сибири», фактически решив исход противостояния. Пятая шайба была заброшена в третьем периоде.

К сожалению, «Сибирь» на протяжении всей игры не смогла забить ни одного гола.

Следующую игру команда проведёт на выезде 26 декабря с «Адмиралом».

Сибирь
0:5
0:1, 0:3, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11061 зритель
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Николай Заварухин
Вратари
Михаил Бердин
Евгений Аликин
1-й период
08:20
Рид Буше
(Стефан Да Коста, Никита Трямкин)
12:07
Анатолий Голышев
15:06
Юрий Паутов
2-й период
20:36
Рид Буше
(Александр Шаров)
24:09
Юрий Паутов
(Никита Шашков)
25:16
Иван Климович
25:43
Стефан Да Коста
(Рид Буше, Брукс Мэйсек)
32:30
Андрей Чуркин
37:36
Ярослав Бусыгин
3-й период
46:27
Никита Шашков
47:38
Тэйлор Бек
49:17
Никита Трямкин
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
Статистика
Сибирь
Автомобилист
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит