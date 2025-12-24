«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в овертайме матча КХЛ.

Встреча прошла в Омске и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе победителей две шайбы забросил Василий Пономарев (46-я и 64-я минуты), по разу отличились Наиль Якупов (22) и Николай Прохоркин (60). У «Нефтехимика» дубль оформил Герман Точилкин (39 и 57), еще одну шайбу забросил Андрей Белозеров (33). По ходу матча омский клуб нанес 54 броска в створ ворот соперника.