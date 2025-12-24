Ричмонд
«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в овертайме матча КХЛ

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в овертайме матча КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл дома «Нефтехимик» из Нижнекамска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Омске и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе победителей две шайбы забросил Василий Пономарев (46-я и 64-я минуты), по разу отличились Наиль Якупов (22) и Николай Прохоркин (60). У «Нефтехимика» дубль оформил Герман Точилкин (39 и 57), еще одну шайбу забросил Андрей Белозеров (33). По ходу матча омский клуб нанес 54 броска в створ ворот соперника.

«Авангард» (51 очко) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (39), потерпевший пятое поражение подряд, располагается на пятой позиции.

Авангард
4:3
0:0, 1:2, 2:1
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
24.12.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Гришин
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-58:05)
Филипп Долганов
Никита Серебряков
(58:46-58:59)
Никита Серебряков
(c 59:07)
1-й период
12:15
Евгений Митякин
2-й период
21:33
Наиль Якупов
(Артем Блажиевский)
32:46
Андрей Белозеров
(Дамир Жафяров, Лука Профака)
35:03
Клим Костин
35:58
Герман Точилкин
38:04
Герман Точилкин
(Григорий Селезнев)
3-й период
45:32
Василий Пономарев
(Наиль Якупов, Вячеслав Войнов)
48:44
Эндрю Потуральски
56:33
Герман Точилкин
(Евгений Митякин)
59:07
Николай Прохоркин
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
Овертайм
63:39
Василий Пономарев
(Константин Окулов, Максим Лажуа)
Статистика
Авангард
Нефтехимик
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Морозов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит