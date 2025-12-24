Ричмонд
Хоккеисты минского «Динамо» победили в номинации «Прорыв года» на премии НОК

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На церемонии вручения премии НОК «Прорывом года» признано выступление минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сезоне-2024/25 КХЛ подопечные Дмитрия Квартальнова заняли наивысшее для себя четвертое место в Западной конференции по итогам регулярки и побили рекорды клуба по очкам и победам за чемпионат. Также «зубры» впервые в истории вышли в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

«Считаю это авансом для нас, команда способна на очень большие задачи. Надеюсь, что грядущей весной мы покажем еще больше, чем минувшей. Всех с наступающим Новым годом», — сказал главный тренер столичного клуба Дмитрий Квартальнов.

«Очень приятно находиться на этом мероприятии и получить такую награду за наши старания. Надеюсь, что это только начало», — добавил капитан минчан Андрей Стась.

За статуэтку в номинации «Прорыв года» также спорили пловчиха Алина Змушко и двойка Татьяны Климович с Еленой Фурман (академическая гребля). Белоруски завоевали бронзовые медали мировых форумов в своих видах спорта. Церемония вручения премии НОК собрала в столице чемпионов и призеров Олимпийских игр, именитых атлетов и заслуженных деятелей физической культуры и спорта.