Разин по новому контракту с «Металлургом» заработает 220 миллионов рублей — источник

По информации источника, за первый год контракта он получит 100 миллионов рублей, а за второй — 120.
Напомним, что 52-летний специалист приводил «Металлург» к победе в Кубке Гагарина в 2024 году, а в прошлом сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф от омского «Авангарда».
Ранее Разин возглавлял в КХЛ «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь».
После 37 игр магнитогорская команда находится на первой строчке в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, имея в своем активе 59 очков.