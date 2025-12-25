Ричмонд
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.23
П2
5.47
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.24
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Трактор
П1
X
П2

Разин по новому контракту с «Металлургом» заработает 220 миллионов рублей — источник

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин продлил соглашение с клубом до 2028 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник: Александр Щербак/ТАСС

По информации источника, за первый год контракта он получит 100 миллионов рублей, а за второй — 120.

Напомним, что 52-летний специалист приводил «Металлург» к победе в Кубке Гагарина в 2024 году, а в прошлом сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф от омского «Авангарда».

Ранее Разин возглавлял в КХЛ «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь».

После 37 игр магнитогорская команда находится на первой строчке в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, имея в своем активе 59 очков.